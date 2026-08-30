Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović'in sözleşmesini feshetti!

Beşiktaş, kadro yapılanması kapsamında Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Bosna Hersekli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda sona erdirildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş Futbol A.Ş., Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BİR AYRILIK DAHA

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunda değişiklikler yapmaya devam eden Beşiktaş, Hadziahmetovic'in ayrılığıyla birlikte bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmış oldu.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılıkların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.