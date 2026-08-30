SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović'in sözleşmesini feshetti!

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılar, Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović'in sözleşmesini feshetti!
Burak Kavuncu

Beşiktaş, kadro yapılanması kapsamında Amir Hadziahmetovic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüp, Bosna Hersekli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda sona erdirildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović in sözleşmesini feshetti! 1

Beşiktaş Futbol A.Ş., Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

BİR AYRILIK DAHA

Beşiktaş, Amir Hadžiahmetović in sözleşmesini feshetti! 2

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala kadrosunda değişiklikler yapmaya devam eden Beşiktaş, Hadziahmetovic'in ayrılığıyla birlikte bir oyuncusuyla daha yollarını ayırmış oldu.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon kadro planlaması kapsamında ayrılıkların devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

%39 Faizli Mevduat ile Birikimlerinizi Değerlendirin!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arda Güler'den Real Madrid'e son dokunuş!Arda Güler'den Real Madrid'e son dokunuş!
G.Saray-Göztepe maçında karaborsa tutuklaması!G.Saray-Göztepe maçında karaborsa tutuklaması!
Anahtar Kelimeler:
transfer Amir Hadziahmetovic beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Burak Özçivit kız kardeşinin düğününe gitmedi! Nedeni ortaya çıktı

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.