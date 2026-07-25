Karşıyaka, yeni sezon formalarını tanıttı

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka, 2026-2027 sezonunda giyeceği iç ve dış saha formalarını sosyal medya hesaplarından taraftarlarının beğenisine sundu.

Yeşil-kırmızılı ekip, iç saha maçlarında klasik çubuklu formasıyla sahaya çıkarken, deplasman karşılaşmalarında ise beyaz formayı kullanacak.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çubuklu iç saha formasının tanıtımında İzmir’in köklü geçmişine ve Karşıyaka’nın tarihi kimliğine vurgu yaparak, "İzmir’in nostaljik renkleri, Karşıyaka’nın değişmeyen tutkusu ile yeniden yorumlandı. Yeşil ve kırmızının zamansız uyumu; 1912 hatırasını, bugünün heyecanını ve yarının umutlarını çubuklu formada buluşturuyor. Bir şehir. Bir renk. Bir sevda. Karşıyaka formasında İzmir’in ruhu var" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz deplasman forması için yapılan paylaşımda ise "Karşıyaka’nın köklü tarihi, değişmeyen renkleri ve Kaf Sin Kaf ruhu aynı formda buluşuyor. Her detayında Karşıyaka, her adımında büyük bir sevda Geçmişten geleceğe uzanan bu özel forma, Karşıyaka aşkını sahaya taşıyor" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır