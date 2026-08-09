SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Arda Güler, dünya futbol tarihine geçecek! PSG'den 115 milyon Euro

Fransız devi Paris Saint-Germain, Real Madrid'de sergilediği performansla dünya devlerini peşine takan milli yıldızımız Arda Güler için harekete geçti. PSG'nin genç yetenek için gözden çıkardığı rekor bonservis bedeli ortaya çıktı.

Arda Güler, dünya futbol tarihine geçecek! PSG'den 115 milyon Euro
Emre Şen

Real Madrid'de sergilediği performansla Eflatun-beyazlıların vazgeçilmez isimleri arasına giren Arda Güler, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

PSG 115 MİLYON EURO İLE KAPIDA

Fichajes'in haberine göre Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki milli futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Fransız ekibinin, Arda Güler transferi için Real Madrid ile resmi temaslara başladığı ve tam 115 milyon Euro'luk astronomik bir teklif sunduğu ifade edildi.

PSG TARİHİNE GEÇECEK

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Arda Güler, Paris Saint-Germain kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Milli futbolcu; 222 milyon Euro'luk Neymar ve 180 milyon Euro'luk Kylian Mbappe hamlelerinin ardından PSG tarihinin en pahalı 3. transferi unvanını elde edecek.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla toplam 51 resmi karşılaşmada boy gösteren Arda Güler, skora 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 90 milyon Euro olarak gösterilen 21 yaşındaki on numaranın İspanyol deviyle olan geleceği merakla bekleniyor.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!
Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler psg son dakika transfer haberleri transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
50 milyona ilk uçakla yollarlar onu ama isteyen olursa
Bu satıştan Fenerbahçe’ye para var mı
ulan bu kadar alçak yalan söylenmez bu yalan haberi yaparken utanmıyor musun bizde isteriz gitsin o paralara ancak bu kadar adi yalan haber yapılmaz
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.