Arda Güler, dünya futbol tarihine geçecek! PSG'den 115 milyon Euro

Real Madrid'de sergilediği performansla Eflatun-beyazlıların vazgeçilmez isimleri arasına giren Arda Güler, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

PSG 115 MİLYON EURO İLE KAPIDA

Fichajes'in haberine göre Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki milli futbolcuyu transfer listesinin ilk sırasına yazdı. Fransız ekibinin, Arda Güler transferi için Real Madrid ile resmi temaslara başladığı ve tam 115 milyon Euro'luk astronomik bir teklif sunduğu ifade edildi.

PSG TARİHİNE GEÇECEK

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Arda Güler, Paris Saint-Germain kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıracak. Milli futbolcu; 222 milyon Euro'luk Neymar ve 180 milyon Euro'luk Kylian Mbappe hamlelerinin ardından PSG tarihinin en pahalı 3. transferi unvanını elde edecek.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla toplam 51 resmi karşılaşmada boy gösteren Arda Güler, skora 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 90 milyon Euro olarak gösterilen 21 yaşındaki on numaranın İspanyol deviyle olan geleceği merakla bekleniyor.