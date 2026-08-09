Fenerbahçe, Romelu Lukaku transferini bitirmek üzere! Artık imza an meselesi

Süper Lig'de yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku transferini bitirmek üzere. Sarı-lacivertliler ile Napoli arasında yaklaşık bir haftadır devam eden görüşmelerde tarafların anlaşmaya hiç olmadığı kadar yaklaştığı öğrenildi.

24-48 SAAT İÇERİSİNDE BİTEBİLİR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; iki kulüp arasındaki pazarlıklar bugün de hız kesmeden sürdü. Napoli, sarı-lacivertlilerin sunduğu teklife karşılık yeni bir karşı teklif iletirken, tarafların bonservis bedelinde ortak noktada buluşmak üzere olduğu ve transferin 24-48 saat içerisinde tamamlanabileceği ifade edildi.

Öte yandan Fabrizio Romano ise Fenerbahçe'nin Lukaku için yaptığı 6 milyon Euro'luk ilk teklifin İtalyan ekibi tarafından kabul edilmediğini ve sarı-lacivertli yönetimin daha yüksek yeni bir teklif hazırladığını aktardı.

LUKAKU TRANSFERE ONAY VERDİ

Süreçte oyuncu tarafındaki pürüzler tamamen ortadan kalktı. Belçikalı santrforun avukatı Sebastian Ledure aracılığıyla Fenerbahçe ile sözleşme şartlarında prensip anlaşmasına vardığı ve 33 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğu belirtildi.

Kulüplerin bonservis detaylarında son pürüzleri gidermesinin ardından Romelu Lukaku'nun resmi imza için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.