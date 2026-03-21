Arda Güler dünyayı sallayan o golü anlattı! 'Böyle vuruş kalitem var'

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid forması giyen Arda Güler, kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan ’Real talks’ programına katıldı. Kulübü, takım arkadaşları, gelişimi ve Madrid derbisine dair açıklamalarda bulunan Arda, taraftarların sorularını da yanıtladı. Futbol aşık olduğunu dile getiren Arda Güler, Real Madrid’i şu sözlerle özetledi: "Tüm takım arkadaşlarımı görmek. Dünyanın en iyi kulübünde, en iyi antrenman tesislerinde futbol oynamak, onlarla beraber vakit geçirmek."

"HER GÜN BİR ŞEYLER ÖĞRENEBİLİYORUM"

Takımda en iyi anlaştığı isimleri aktaran Arda Güler, "Tüm arkadaşlarımla aram çok iyi. Hepsine çok saygı duyuyorum. Onlardan her gün bir şeyler öğrenebiliyorum. Geldiğim günden bugüne Brahim, Fede (Valverde), Thibaut, Rüdiger, Alaba ve birçok arkadaşımla, abimle aram çok iyi. Hepsiyle çok iyi zaman geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK MENTAL OLARAK GELİŞTİM"

Real Madrid’de oynamanın sorumluluğa sahip olduğunu sözlerine ekleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Real Madrid her konuda beni daha iyi olmaya itiyor. Çünkü burada oynamanın gereksinimleri var. En çok mental olarak geliştiğimi söyleyebilirim. Her gün iyi oyunculardan gördüğüm şeylerle kendimi çok geliştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

(ELCHE’YE ATTIĞI GOL) "BÖYLE VURUŞ KALİTEM VAR"

Arda Güler, geçtiğimiz hafta ligde Elche’ye karşı 68 metreden attığı golle ilgili şunları söyledi:

"Daha önce de denemiştim. Her zaman böyle bir gol atmak istiyordum. Çünkü böyle vuruş kalitem var. Kaleciyi önde gördüğümde böyle vuruşlar deneyebiliyorum. Tabii ki gol attığımda çok mutlu olmuştum. Maçın içinde bir anda gelişen bir olaydı ama maçlardan önce böyle olayları düşünüyorum, eğer sahada başıma gelirse ne yapabilirim diye. O an bir anda gelişmişti her şey. Ben de uzaklardan böyle bir gol attım."

"DERBİDE HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

LaLiga’nın 29. haftasında oynanacak Real Madrid - Atletico Madrid derbisiyle ilgili ise Arda, "En iyi şey kazanmak olacak. Hem ilk maçta onlara karşı yenilmiştik. Hem de ligde yarışımıza devam etmemiz için kazanmamız gerekiyor. O yüzden her şeyimizi vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇALIŞMAYA DEVAM ET"

Arda Güler, Real Madrid taraftarlarının kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı. Güler, "Küçüklüğündeki Arda’ya söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna Arda, "Her zaman hayallerine olan inancını koru çünkü bir gün aileni ve ülkeni çok gururlandıracaksın. Çalışmaya her zaman devam et" yorumunu yaptı.

"MAÇLARDAN ÖNCE DUALAR EDERİM"

Genç oyuncu, maçtan önce yaptığı ritüellere dair, "Maçlardan önce dualar etmeye çalışırım. Kendimi maça hazırlamaya çalışırım. Sahaya da sağ ayakla girmeye çalışırım. Bunlar benim ritüellerim" yanıtını verdi.

"EN ÇOK SİESTA KÜLTÜRÜNÜ SEVİYORUM"

İspanya’da 3. sezonunu geçiren Arda, iki ülkenin benzer kültürleri olduğunu söyledi. Başarılı futbolcu, "İspanya’ya alışabildiğimi düşünüyorum. Kültürleri de Türkiye ile çok farklı değil, benzerler. İki kardeş ülke diyebilirim. En çok siesta kültürünü seviyorum çünkü ben de küçüklüğümden beri öğle uykusu yapmayı çok seviyorum. O yüzden bu konuda çok mutluyum" dedi.

"ALEX, MESUT VE MODRİC"

Arda Güler, kendisine örnek aldığı futbolcularla ilgili, "Kendime örnek aldığım oyunculardan biri, küçüklükten beri Alex de Souza’ydı. Şimdi Mesut Özil, Luka Modric’i izlemeye çalışıyorum. Onlara kendimi daha da çok benzetmeye çalışıyorum. Çünkü çok elit futbolcular" şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARA 3 TAVSİYE

"Hayallerine ulaşmak için çabalayan çocuklara 3 tavsiye" şeklindeki soruya ise Arda Güler, "Her zaman hayallerine inansınlar. Çünkü karşılarına zor günler çıkacak ama hiçbir zaman pes etmemeliler. Her zaman kafaları güçlü olmalı. Hiçbir zaman çalışmadan başarıya ulaşamıyoruz. Bazen çok çalışsak da yetmiyor. O yüzden hiçbir zaman hayallerinize inanmayı bırakmayın. Her zaman çok çalışın" görüşünü paylaştı.