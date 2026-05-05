Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı!

Fenerbahçe başkan adaylığı için ismi geçen Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli camiadaki tartışmaların odağı olmamak adına seçimlerde yer almayacağını açıkladı. Aydınlar, "Fenerbahçe'nin yarınlarının gölgelenmesine izin vermeyeceğim" diyerek çekildi.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi ismi en çok konuşulan figürlerden biri olan Mehmet Ali Aydınlar, tartışmalara son noktayı koyan flaş bir karar aldı. Özellikle camia içindeki muhalefet ve sosyal medyadaki tepkilerin ardından sessizliğini bozan Aydınlar, aday olmayacağını resmen duyurdu.

"TARTIŞMALARLA YARINLARIN GÖLGELENMESİNE İZİN VERMEM"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mehmet Ali Aydınlar, "Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçe'mizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali, benim için bugüne ait bir hedef değil; yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir.

Ancak gelinen noktada görüyorum ki ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde, ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim.

Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Bu süreçte gösterilen teveccüh ve destek için tüm kongre üyelerimize, camiamızın her ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'mize olan bağlılığım hiçbir zaman kişilere ve koşullara bağlı olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben; dünüyle gurur duyan, bugünüyle sorumluluk hisseden ve yarınlarına inanan bir Fenerbahçeli olarak, ne zaman ve ne gerekiyorsa elimden geleni yapmaya ve her zaman kulübümün yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe, kişilerin değil, değerlerin kulübüdür." dedi.

SEÇİM YARIŞINDA KARTLAR YENİDEN KARILIYOR

Mehmet Ali Aydınlar’ın yarıştan çekilmesiyle birlikte, Fenerbahçe’deki olağanüstü genel kurulda gözler diğer muhtemel adaylara çevrildi. Aydınlar’ın bu "fedakarlık" vurgulu vedası, seçim sürecindeki dengeleri tamamen değiştirecek gibi görünüyor. Fenerbahçe'de anlık olarak 2 isim resmen aday durumunda. Sarı-lacivertlilerde yaklaşan seçim öncesi Hakan Safi ve Barış Göktürk resmi aday konumunda. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın ise aday olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

