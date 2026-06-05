Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Real Madrid formasıyla gösterdiği performans ve A Milli Takım'daki üstün yeteneğiyle tüm dünyanın dikkatini çeken Arda Güler, değerine değer katmaya devam ediyor. Futbol dünyasının saygın veri ve istatistik kurumlarından Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), mevkilerine göre futbolcuların güncel piyasa değerlerini açıkladı.

BELLINGHAM VE WIRTZ'İ GERİDE BIRAKTI

Tıklanma rekorları kıran CIES'in son raporuna göre; 21 yaşındaki milli gururumuz Arda Güler, ofansif orta saha mevkisinde dünyanın en değerli futbolcusu unvanını eline geçirdi. Avrupa futbolunun en büyük yıldız adayları olarak gösterilen Florian Wirtz ve takım arkadaşı İngiliz süperstar Jude Bellingham gibi isimleri geride bırakan Arda, zirvenin tek sahibi oldu.

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN O LİSTE

Açıklanan verilere göre, dünyanın en değerli ofansif orta saha oyuncularının zirvesinde yer alan üçlünün güncel piyasa değerleri şu şekilde sıralandı:

1) Arda Güler: 124.8 milyon Euro

2) Florian Wirtz: 124.1 milyon Euro

3) Jude Bellingham: 120.3 milyon Euro

Milli yıldızımızın henüz 21 yaşında bu astronomik rakamlara ulaşarak listenin en tepesinde yer alması, uluslararası spor medyasında büyük yankı uyandırdı.