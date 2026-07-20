Galatasaray'dan Leao bombası! Yıldız futbolcu Türkiye'yi araştırıyor

Galatasaray, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katabilmek adına ilk resmi teması kurduğu ve transfer görüşmelerinde önemli bir aşamaya geçtiği öne sürüldü.

İLK TEMAS KURULDU

Sportcell'de konuşan gazeteci Burhan Can Terzi'nin aktardığı bilgiye göre Galatasaray'ın yetkilendirdiği bir menajer, Rafael Leao ile doğrudan iletişime geçerek sarı-kırmızılı kulübün ilgisini Portekizli futbolcuya iletti. Transferin kiralık ya da bonservisli olabileceği belirtilirken, son kararın Milan ile Leao arasındaki görüşmeler sonrasında şekilleneceği ifade edildi.

LEAO TÜRKİYE'Yİ ARAŞTIRIYOR

Habere göre Rafael Leao, ilk görüşmenin ardından kesin bir cevap vermek yerine yakın çevresinden Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başladı. Portekizli yıldızın, "Galatasaray'da rahat eder miyim, ortam nasıl?" gibi sorular yönelttiği ve kulüp hakkında detaylı bilgi aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY ISRARCI

Galatasaray yönetiminin Leao transferini gerçekleştirebilmek adına yoğun mesai harcadığı belirtilirken, oyuncunun henüz net bir karar vermemesine rağmen sarı-kırmızılı kulübü ciddi şekilde değerlendirmesi, transfer ihtimalini güçlendiren gelişmelerden biri olarak yorumlandı. Gazeteci Burak Can Terzi'ye göre Galatasaray cephesi, yıldız futbolcuyu kadrosuna katabilmek için temaslarını sürdürüyor.