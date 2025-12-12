Arda Güler durdurulamıyor! Piyasa değeri güncellendi: Rakamı görenlerin dudağı uçukladı!

İspanyol devi Real Madrid'de sergilediği performansla Xabi Alonso ve taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler, saha içindeki başarısını piyasa değerine de yansıttı. Türk futbolunun "altın çocuğu", yapılan son değerlendirmeyle birlikte değerine değer kattı.

TEK GÜNCELLEMEDE 30 MİLYON EURO ARTIŞ!

Genç yıldızın daha önce 60 milyon Euro olan piyasa değeri, gösterdiği üstün performans ve istikrarın ardından güncellendi. Arda Güler, değerini tam 30 milyon Euro birden artırarak inanılması güç bir yükselişe imza attı.

YENİ DEĞERİ: 90 MİLYON EURO

Bu dev artışla birlikte Arda Güler'in güncel piyasa değeri 90 milyon Euro'ya ulaştı. Bu rakam, Arda'yı hem Real Madrid'in hem de dünya futbolunun en değerli genç yetenekleri arasında zirveye taşırken, Türk futbol tarihinin de en pahalı oyuncusu olma unvanını perçinledi. 19 yaşındaki yıldızın bu yükselişi, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.