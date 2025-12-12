SPOR

Rıdvan Dilmen'den ses getirecek iddia! 6 takımın ismini verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 ile geçen Fenerbahçe'de yüzler gülerken, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı analizler geldi. Sports Digitale ekranlarında maçı değerlendiren Dilmen, teknik direktör Tedesco'yu o futbolcu üzerinden eleştirdi. Finalin İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını hatırlatan usta yorumcu, "Kupa bu takımlardan birine gider" diyerek 6 favorisini açıkladı. İşte Dilmen'in o listesi...

Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu geçmesi beklenen Brann deplasmanını Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca'nın (3) golleriyle 4-0 gibi net bir skorla geçti. Karşılaşmanın ardından Sports Digitale YouTube kanalında konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli takımın oyununu ve oyuncu performanslarını mercek altına aldı.

Dilmen'in özellikle teknik direktör Tedesco'ya yönelik eleştirileri ve Avrupa Ligi finali için verdiği 6 takım ismi geceye damga vurdu.

"TALISCA'YI STOPERİN KUCAĞINA ATARSAN..."

Hat-trick yapan Anderson Talisca'nın kullanımıyla ilgili teknik heyete uyarılarda bulunan Dilmen, ideal orta saha kurgusunu şu sözlerle anlattı:

"Eğer Talisca’yı stoperin kucağına verirsen, Talisca’yı zaten Fenerbahçe’ye alma. Benim ideal orta saham İsmail–Fred–Talisca’dır. Asensio da olur, bazen sağda kullanırsın. Ama temposunu artırması lazım."

TEDESCO'YA SERT ELEŞTİRİ: "MERT MÜLDÜR'Ü TERK ETMİŞTİN HOCAM"

Rıdvan Dilmen, savunma kurgusu üzerinden teknik direktör Tedesco'ya yüklendi. Mert Müldür'ün performansına dikkat çeken Dilmen, hocanın oyuncuyu geçmişte ihmal ettiğini savundu:

"Bence hoca, akşam uçakta Mert Müldür hakkında şöyle düşünmüştür: ‘Ya ben bunu çok mu terk ettim acaba?’ Evet hocam, terk etmiştin çocuğu. Semedo’yla dönüşümlü oynatıp dinlendirebilirdin. Doğrulardan saptığınız zaman cezayı yersiniz."

FRED VE NENE YORUMU: GEÇİŞ DÖNEMİ

Takımın diğer yıldızlarını da değerlendiren Dilmen, "Fred son haftalarda neden farklı? Kayseri maçında muazzam oynadı, Rize'de toparladı. Fenerbahçe adına en iyi oyuncuydu ama iyi oynadığı dakikalarda oyundan çıkardılar. Nene ise Fenerbahçe için kötü yatırım değil, şu an geçiş döneminde" ifadelerini kullandı.

"FİNAL BU 6 TAKIMDAN İKİSİ ARASINDA OLUR"

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi finalinin Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını hatırlatan Rıdvan Dilmen, kupayı kazanmaya en yakın 6 adayı sıraladı.

Dilmen, "Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak finalde bu 6 takımdan ikisinin olacağını düşünüyorum. Tabii ki gönlümüzden geçen Fenerbahçe’nin de orada olması" diyerek şu listeyi verdi:

-Fenerbahçe

-Aston Villa

-Porto

-Lyon

-Stuttgart

-Roma

