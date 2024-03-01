Arda Güler'e bir şok da Türkiye Milli Takımı'ndan gelebilir!

Real Madrid'de istediği kadar şans bulamayan genç oyuncuya EURO 2024 öncesi milli takım şoku da gelebilir.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Real Madrid'de henüz istediği forma şansını bulamayan ve Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almayan Arda Güler'in maç temposunun düştüğü ve fit durumda olmadığı ifade edildi.

MONTELLA'DAN SÜRPRİZ KARAR

Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesinde Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in son durumunu değerlendirirken, fiziği iyi durumda olmayan futbolcuları kadroya dahil etmeyeceğini açıkladı.

"ARDA GÜLER ÇOK AZ OYNUYOR"

İtalyan teknik adam, "Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız" sözlerini kullandı.





