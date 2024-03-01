SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Arda Güler'e bir şok da Türkiye Milli Takımı'ndan gelebilir!

Arda Güler'e bir şok da Türkiye Milli Takımı'ndan gelebilir!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 07:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanyol devinde bir türlü istediği forma şansını bulamadı. Her geçen gün maç temposu düşen milli oyuncu için Montella'dan da üzücü hamle geldi.

Arda Güler'e bir şok da Türkiye Milli Takımı'ndan gelebilir!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid'de istediği kadar şans bulamayan genç oyuncuya EURO 2024 öncesi milli takım şoku da gelebilir.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

1080308902_568

Real Madrid'de henüz istediği forma şansını bulamayan ve Ancelotti'nin tercihleri arasında yer almayan Arda Güler'in maç temposunun düştüğü ve fit durumda olmadığı ifade edildi.

MONTELLA'DAN SÜRPRİZ KARAR

ispanyollardan-olay-iddia-753_2-41

Türkiye A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 öncesinde Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in son durumunu değerlendirirken, fiziği iyi durumda olmayan futbolcuları kadroya dahil etmeyeceğini açıkladı.

"ARDA GÜLER ÇOK AZ OYNUYOR"

ra1E1BXpXkG4tLCfNTHDWQ

İtalyan teknik adam, "Arda Güler'i ziyaret ettik. Evet, çok az oynuyor. Umarım bundan sonra daha fazla oynar. Çok yetenekli bir futbolcu. Onu çok yakından takip ediyoruz. EURO24'e 20+3 oyuncu davet edeceğiz. Fiziksel olarak iyi olanları ve maç oynayan isimleri çağıracağız" sözlerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
[RMV-10]
Galatasaraylı yıldızlara eleştiri!Galatasaraylı yıldızlara eleştiri!
Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor!Zehra Güneş'in durdurulamaz yükselişi devam ediyor!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler montella real madrid türkiye milli takımı 10
En Çok Okunan Haberler
Süleyman Soylu sürprizi! Erdoğan'ın hep en yakınındaydı

Süleyman Soylu sürprizi! Erdoğan'ın hep en yakınındaydı

Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia! "Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde müjdeyi verebilir'

Fatih Portakal'dan çarpıcı iddia! "Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde müjdeyi verebilir'

Kerem Aktürkoğlu'nun arabasına çirkin saldırı!

Kerem Aktürkoğlu'nun arabasına çirkin saldırı!

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

Her şey aldığı cezadan sonra oldu! Icardi derbi öncesi Okan Buruk ile görüştü ve...

İbrahim Üzülmez 4 yıl sonra Süper Lig'de!

İbrahim Üzülmez 4 yıl sonra Süper Lig'de!

Yayın ihalesi iptal edildi!

Yayın ihalesi iptal edildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.