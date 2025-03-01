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Arda Güler'e komik transfer teklifi! Real Madrid rakamı görür görmez masadan kalktı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2025 20:08
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Real Madrid'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in ayrılması gündeme gelmişti. İlk 11'de oynayamadığı için mutsuz durumda olduğu bilinen Arda Güler'e İtalyan devi Milan'dan komik bir transfer teklifi geldi.

Arda Güler'e komik transfer teklifi! Real Madrid rakamı görür görmez masadan kalktı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler için İspanyol basını çarpıcı bir iddiada bulundu. Milan'ın Real Madrid'in bir hafta önce kapısını çaldığı belirtilirken, yapılan teklifin sezon sonuna kadar geçerli olduğu da aktarıldı.

REAL MADRID ÇOK DÜŞÜK BULDU

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Real Madrid'de bir türlü kadroda kendine yer bulamayan Arda Güler'e Milan cephesinden ilginç bir teklif geldi. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Arda Güler'e taksitli bir şekilde 30 milyon Euro öneren Milan, Real Madrid yetkililerini şaşırttı.

KESİN OLARAK REDDEDİLDİ

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Real Madrid, Milan'ın bu teklifi sonrası hiç konuşmadan masadan kalktı. Arda Güler'in takımdan ayrılmak isteğini bilen Milan, bunu fırsat olarak kullanarak genç oyuncunun aklını çelebilmek adına teklif yaptığı aktarıldı.

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Arda'nın ayrılması doğru bir karar olur.
Milan'dan gelen teklif çok düşük.
Arda'nın Real Madrid'de kalması gerekli.
Bu anket 11 saat 46 dakika sonra sonlanacaktır.
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