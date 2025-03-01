Arda Güler'e komik transfer teklifi! Real Madrid rakamı görür görmez masadan kalktı

Arda Güler için İspanyol basını çarpıcı bir iddiada bulundu. Milan'ın Real Madrid'in bir hafta önce kapısını çaldığı belirtilirken, yapılan teklifin sezon sonuna kadar geçerli olduğu da aktarıldı.

REAL MADRID ÇOK DÜŞÜK BULDU

Real Madrid'de bir türlü kadroda kendine yer bulamayan Arda Güler'e Milan cephesinden ilginç bir teklif geldi. Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Arda Güler'e taksitli bir şekilde 30 milyon Euro öneren Milan, Real Madrid yetkililerini şaşırttı.

KESİN OLARAK REDDEDİLDİ

Real Madrid, Milan'ın bu teklifi sonrası hiç konuşmadan masadan kalktı. Arda Güler'in takımdan ayrılmak isteğini bilen Milan, bunu fırsat olarak kullanarak genç oyuncunun aklını çelebilmek adına teklif yaptığı aktarıldı.