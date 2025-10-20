Arda Güler'e sadece 15 dakika yetti! Maç sonunda şortunu istediler, ne yapacağını şaşırtı

İspanya LaLiga’nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe’yi 1-0 mağlup etti. Estadio Coliseum’da oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

ARDA'YA 15 DAKİKA YETTİ

Mücadeleye yedek başlayan Arda Güler, 65. dakikada oyuna dahil olduktan sonra Mbappe’nin golünde asisti yaparak skora doğrudan katkı verdi.

GETAFE 9 KİŞİ KALDI

Getafe’de 77. dakikada Nyom ve 84. dakikada Alejandro Sancris, Vinicius Jr’a yaptıkları sert müdahaleler sonrası kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla liderliğini sürdüren Real Madrid puanını 24’e yükseltirken, 12. sıradaki Getafe 11 puanda kaldı.

Ligin 10. haftasında Real Madrid, sahasında ezeli rakibi Barcelona ile El Clasico’da karşılaşacak. Getafe ise deplasmanda Athletic Bilbao’ya konuk olacak.

MAÇ SONU ŞORTUNU İSTEDİ

Karşılaşmanın ardından top toplayıcı bir çocuğun, Arda Güler'den talebi ise LaLiga resmi hesabı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Top toplayıcının Arda Güler'den şortunu istediği görüldü. Arda'nın talep karşısında şaşırdığı ve top toplayıcı çocuğa sarıldıktan sonra soyunma odasına gittiği görüldü.