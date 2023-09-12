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Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi müjdesi! Sakatlığı sonrası durumu belirsizdi ama...

12.09.2023 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid’in yaz transfer döneminde 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunun grup etabı için kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Eflatun-beyazlıların UEFA’ya bildirdiği 24 kişilik listede yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den transfer edilen ve sakatlığı sebebiyle yeni takımıyla henüz maça çıkamayan Arda Güler de yer aldı.

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İspanyol ekibi, uzun süreli sakatlıkları bulunan kaleci Thibaout Courtois ile Eder Militao’yu da kadroya dahil etti.

Real Madrid’in UEFA’ya bildirdiği liste şöyle:

Kaleci: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Perez,

Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias

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Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Daz, Arda Güler

Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu

Liste B: Diego Pineiro, Lucas Canizares, Rafel Obrador, Alvaro Carrillo, Marvel, Mario Martin, Nicolas Paz, Alvaro Rodriguez, Gonzalo

Eflatun-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Napoli, Braga ve Union Berlin ile mücadele edecek.

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