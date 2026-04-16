Arda Güler efsaneleri sildi süpürdü! 30 yıllık rekor artık bir Türk'ün

Arda Güler tarih yazdı! Bayern Münih'e attığı frikik golüyle hem Del Piero'nun hem de Mesut Özil'in rekorlarını kıran Arda, Devler Ligi tarihine geçti.

Burak Kavuncu
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Milli yıldızımız Arda Güler, Avrupa’nın en büyük sahnesinde tarih yazmaya devam ediyor. Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih’e karşı sergilediği büyüleyici performans, UEFA tarafından taçlandırıldı.

Real Madrid turnuvaya veda etse de, Arda Güler gösterdiği performansla "Haftanın 11'ine" seçilen tek Türk oyuncu oldu.

BAYERN MÜNİH’E KARŞI "ARDA" KASIRGASI

Real Madrid’in deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 yenilerek elendiği unutulmaz çeyrek final rövanş maçında Arda Güler sahanın en parlak ismiydi. Alman devine karşı 2 gol birden kaydeden 19 yaşındaki Milli yıldız, takımını maçta tutmak için elinden geleni yaptı. Real Madrid elenmesine rağmen, Arda’nın dünya çapındaki etkisi maçın skorunun önüne geçti.

UEFA’DAN ONURLANDIRILAN PERFORMANS

UEFA, çeyrek final rövanş maçlarının ardından en iyi isimleri belirlediği altın kadrosuna Arda Güler’i de dahil etti. Orta sahada sergilediği teknik kapasite ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Arda, dev isimlerin yer aldığı listede kendine yer buldu.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i:

Kaleci: Musso

Savunma: Marquinhos, Upamecano, Quaresma

Orta saha: Zubimendi, Kimmich, Llorente, Arda Güler

Forvet: Dembele, Olise, Ferran

30 YILLIK EFSANEYİ TAHTINDAN İNDİRDİ: ELVEDA DEL PIERO!

Arda Güler, Bayern Münih karşısında henüz 21 yaş ve 49 günlükken serbest vuruştan ağları havalandırarak, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında frikik golü atan "en genç oyuncu" unvanını ele geçirdi.

Bu rekor, tam 30 yıldır Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'ya aitti. Del Piero, 1996 yılında Real Madrid ağlarına bu golü bıraktığında 21 yaş ve 132 günlüktü. Arda, efsane ismi geride bırakarak Avrupa zirvesine yerleşti.

REAL MADRİD TARİHİNDE MESUT ÖZİL DÖNEMİ KAPANDI

Arda, bu golle sadece Avrupa genelinde değil, kulübü Real Madrid bünyesinde de yeni bir rekorun sahibi oldu. İspanyol devinde Şampiyonlar Ligi'nde frikikten gol atan en genç oyuncu rekoru, bir başka Türk asıllı yıldız Mesut Özil’e aitti.

Mesut Özil (2010): 22 yaş 4 günlükken Milan'a atmıştı.

Arda Güler (2026): 21 yaş 49 günlükken Bayern Münih'e attı.

RESMEN TARİHE GEÇTİ!

Arda Güler, Real Madrid tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında ceza sahası dışından 2 veya daha fazla gol atan üçüncü oyuncu oldu.

-Roberto Carlos - Leverkusen (2000)
-Cristiano Ronaldo - Zürich (2009)
-Arda Güler - Bayern Münih (2026)

