Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi! O miktarın altı kabul edilmeyecek

Galatasaray, Victor Osimhen'i takımda tutmak için tüm şartları zorluyor. Yönetim, yeni sezon planlamasını Nijeryalı yıldız üzerine kurarken, 150 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı. Golcü oyuncunun geleceğinde son sözü ise kendisi söyleyecek.

Cevdet Berker İşleyen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray, son dönemde Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çeken Victor Osimhen konusunda geri adım atmayı düşünmüyor. Nijerya Milli Takımı'ndaki teknik direktörünün yaptığı açıklamalar transfer iddialarını güçlendirse de sarı-kırmızılı yönetim yıldız futbolcuyu takımda tutmakta kararlı.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, Osimhen'in en az bir sezon daha Galatasaray forması giymesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

EN AZ 150 MİLYON EURO

Kulüp yönetiminin gelecek sezon için planladığı yapılanmada Victor Osimhen'in kilit rol üstleneceği belirtiliyor. Bu nedenle Nijeryalı golcünün takımda kalması, transfer çalışmalarının da öncelikli konusu olarak görülüyor.

Galatasaray cephesinin, Osimhen için gelecek tekliflerde oldukça yüksek bir beklenti belirlediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncunun bonservisini 150 milyon euronun altında bir bedelle değerlendirmeye almayı düşünmediği aktarıldı.

SON SÖZ OSIMHEN'İN OLABİLİR

Kulübün belirlediği seviyede bir teklifin gelmesi halinde ise sürecin oyuncunun tercihine göre şekilleneceği kaydedildi. Yönetimin, böyle bir senaryoda Osimhen'in vereceği karara göre hareket edeceği öğrenildi.

30 GOLE KATKI

Victor Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla etkili bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekiple 33 karşılaşmada görev yapan yıldız santrfor, rakip fileleri 22 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 8 gol pası verdi.

