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Arda Güler için 100 milyon Euro önerecekler! İngiliz devi çıldırdı

Real Madrid'de gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına giren milli yıldız Arda Güler için İngiliz devi Chelsea'nin gözden çıkardığı bonservis bedeli belli oldu. İspanyol basını, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Chelsea'nin genç yetenek için 100 milyon euroluk dev bir teklif hazırladığını iddia etti.

Arda Güler için 100 milyon Euro önerecekler! İngiliz devi çıldırdı
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol devinde sergilediği futbolla adından söz ettirmeye devam eden Arda Güler için transfer piyasasını sallayacak bir gelişme yaşandı. İspanyol basınında yer alan Fichajes kaynaklı habere göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı.

XABI ALONSO ORTA SAHANIN MERKEZİNE İSTİYOR

Arda Güler için 100 milyon Euro önerecekler! İngiliz devi çıldırdı 1

Haberin detaylarında, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Real Madrid'de birlikte mesai harcadığı Arda Güler'i takımın yeni orta saha projesinin en kritik parçalarından biri olarak gördüğü ifade edildi. İspanyol çalıştırıcının, 21 yaşındaki yıldız futbolcunun transferi için yönetime olumlu rapor verdiği aktarıldı.

REAL MADRID 100 MİLYON EUROYA "EVET" DİYEBİLİR

Arda Güler için 100 milyon Euro önerecekler! İngiliz devi çıldırdı 2

Arda Güler'in Eflatun-Beyazlılar ile Haziran 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor. Milli yıldızın 2026/27 sezonunun başında Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'de düzenli şans bulmasına rağmen, Real Madrid kulübünün 100 milyon euro seviyesine ulaşacak olası bir bonservis teklifini kabul etmeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.

OPERASYON KASIM AYINDA BAŞLIYOR

Arda Güler için 100 milyon Euro önerecekler! İngiliz devi çıldırdı 3

Chelsea yönetiminin, Arda Güler'in temsilcileriyle ilk görüşmeyi Kasım ayının ikinci haftasında gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi. Londra ekibinin bu dev transfer operasyonunu, 1 Ocak 2027'de açılacak olan ara transfer dönemi öncesinde resmiyet kazandırarak bitirmek istediği iddia edildi.

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