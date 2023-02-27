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Arda Güler için dünya devi ilginç bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlanıyor! Bonservisi alınıp Fenerbahçe'ye geri kiralanacak...

27.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ve Türk futbolunun yükselen yıldızı Arda Güler için Dortmund ve Arsenal devreye girdi. Genç oyuncuyla ilgili temaslarını hızlandıran Avrupa devleri, Fenerbahçe'ye bu durumu iletti. Özellikle Manchester City ile şampiyonluk yolunda çekişen Arsenal'ın Arda'yı çok istediği öğrenildi.

Arda Güler için dünya devi ilginç bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlanıyor! Bonservisi alınıp Fenerbahçe'ye geri kiralanacak...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yaşadığı çıkışla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Arda Güler'in talipleri her geçen gün artıyor. Dünya futboluna damga vurması beklenen isimlerin başında gelen Arda'ya şimdi de Arsenal ve Dortmund talip oldu.

FENERBAHÇE'YE DURUM İLETİLDİ

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Arsenal ve Dortmund yetkilileri, Arda Güler için ilgilendiklerini sarı-lacivertli kulübe iletti. Önümüzdeki sezon için kiralama konusunda adımlar atması beklenen dev takımların planı ortaya çıktı.

SATIN ALIP KİRALAMA FORMÜLÜ

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Arsenal'ın Arda Güler hakkında planı belli oldu. İngiliz devi, Arda'yı bonservisiyle kadrosuna katıp 1.5 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasına müsaade edecek. Böylece genç oyuncunun gelişim süreci boyunca ilk 11'de oynaması sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler arsenal dortmund fenerbahçe sezon

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