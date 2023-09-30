Arda Güler için kritik tarihi açıkladılar! Dönüşü belli oldu... O maçta sahada olacak

İspanyol devi Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı ancak gittiği ilk hafta yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası takımdan uzak kalan Arda Güler, Las Palmas öncesi yapılan son antrenmanında bir şanssızlık daha yaşamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada genç yıldızın sol arka adalesinden sakatlandığı kaydedilmişti.

Yaşanan bu peş peşe sakatlıklar sonrası Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ederken İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

DEVLER LİGİ MAÇINA HAZIR

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı. Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

