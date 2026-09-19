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Arda Güler için olay sözler! İngiltere'yi ayağa kaldırdı

İspanyol devi Real Madrid'de sergilediği büyüleyici performansla dünya futbolunun gündeminden düşmeyen milli gururumuz Arda Güler için İngiliz devi The Athletic'ten olay yaratacak bir analiz kaleme alındı. Thom Harris imzalı makalede, genç yeteneğin saha içi liderliği ve oyun zekası için kullanılan "Paha biçilmez bir değer" ifadesi Avrupa'da geniş yankı uyandırdı!

Arda Güler için olay sözler! İngiltere'yi ayağa kaldırdı
Emre Şen

Real Madrid formasıyla her geçen gün performansının üzerine koyan, attığı goller ve yaptığı asistlerin yanı sıra saha içindeki soğukkanlı hareketleriyle de devleşen Arda Güler, dünya basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor. Son olarak İngilizlerin dünyaca ünlü spor portalı The Athletic, milli süperstarımız için parmak ısırtan özel bir analiz kaleme aldı.

"İNANILMAZ ARDA GÜLER!"

İspanyol gazeteci Thom Harris imzasıyla ve "İnanılmaz Arda Güler" başlığıyla yayımlanan haberde, genç yıldızın takımın oyun sistemindeki kritik rolüne dikkat çekildi. Yazıda, Arda'nın Jose Mourinho yönetimindeki yeni Real Madrid'e kattığı değer vurgulanarak şu çarpıcı ifadelere yer verildi:

"Arda Güler, dengesiz bir takımı bir arada tutmak için gereken türden güçlü, her yöne koşan bir orta saha oyuncusu olmayabilir; ancak Jose Mourinho’nun yeni Madrid’ine aynı derecede önemli bir şey getiriyor: kontrol, soğukkanlılık ve netlik."

"LA LIGA'DA ONDAN DAHASI YOK!"

Milli futbolcunun rakip baskısını tek bir pasla kırarak hızlı hücumları başlatan en etkili aktör olduğu belirtilen analizde, Arda'nın yaratıcılık istatistiklerine de vurgu yapıldı. Harris, yazısını şu sözlerle noktaladı:

"Real Madrid'in yeni sisteminde Arda, topu geri kazandıklarında isabetli paslar verme yeteneğinin ön plana çıkmasını sağlıyor. Güler, rakip baskı hattının ilk bölümünü en etkili şekilde aşarak hızlı atağı başlatan oyuncu. La Liga’da yaratıcılık konusunda ondan daha fazla katkı sağlayan oyuncu yok; pozisyon yaratma yeteneğinin çeşitliliği, onu Madrid için paha biçilmez bir değer haline getiriyor."

Saha içindeki muazzam oyun zekasıyla efsanevi teknik adam Mourinho'nun da sistemindeki vazgeçilmez kozu haline gelen Arda Güler, İspanya'da fırtınalar estirmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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