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Fenerbahçe'de tarihi zirve! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz davet

Fenerbahçe'de kulübün geleceğini şekillendirecek dev Maltepe projesi için sıcak bir gelişme yaşandı! Başkan Aziz Yıldırım'ın, projeyi detaylandırmak üzere eski başkan Ali Koç'u kulüp binasına davet edeceği iddia edildi. İşte camiada heyecan yaratan dev iş birliğinin detayları.

Fenerbahçe'de tarihi zirve! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz davet
Emre Şen

Fenerbahçe'de Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile eski başkan Ali Koç'un, sarı-lacivertli camianın merakla beklediği Maltepe projesi için bir araya gelmeye hazırlandığı öne sürüldü. Kulüp kulislerini hareketlendiren iddiaya göre iki isim, dev yatırımın geleceğini masaya yatıracak.

SÜREÇ BU HAFTA BAŞLIYOR

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Başkan Aziz Yıldırım, bu hafta içerisinde Ali Koç'u arayarak bizzat kulüp binasına davet edecek. Kritik görüşmede, Ali Koç'un Maltepe projesine ne ölçüde dahil olacağı ve sürecin nasıl yürütüleceği detaylıca konuşulacak.

ÜÇLÜ KONSORSİYUM GÜNDEMDE!

Görüşmenin seyrine göre dev projenin yönetim şekli de netlik kazanacak. Ali Koç'tan gelecek cevaba göre iş insanı Hakan Safi'nin de sürece dahil edilmesi planlanıyor. Projenin; Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Hakan Safi'den oluşacak üçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülmesi masadaki en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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