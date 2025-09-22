Arda Güler için olay yaratacak iddia! "Xabi Alonso onu feda edebilir"

Arda Güler, Real Madrid’de Xabi Alonso’nun gelişiyle takımın yıldızı haline gelmişti fakat sezonun ilerlemesiyle birlikte formasını kaybedebilir...

SON MAÇTA YEDEK KALMIŞTI

Real Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup ettiği maça yedek başlayan Arda Güler, bu sezon ilk kez kulübede yer almıştı. Arda'nın yedek kalmasının sebebinin Jude Bellingham olduğu ortaya çıktı.

Maça sonradan dahil olan futbolcusu Arda Güler'le ilgili bir açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda arkadan bağlantı kurabilir. Jude ise daha önde." sözlerini kullanmıştı.

ARDA FORMAYI KAYBEDEBİLİR

İspanyol gazetesi AS, Bellingham'ın gelişiyle birlikte Arda Güler'in yedek kalabileceğini yazdı. Bellingham'ın gelişiyle birlikte Arda Güler'in hamle oyuncusu olacağını yazan AS gazetesinin bu iddiası İspanya'da gündeme oturdu.