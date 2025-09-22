SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler için olay yaratacak iddia! "Xabi Alonso onu feda edebilir"

Xabi Alonso'nun gelişiyle Real Madrid'de farklı bir role evrilen Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında çıkan habere göre Arda Güler için işler hiç de iyi gitmeyebilir...

Arda Güler için olay yaratacak iddia! "Xabi Alonso onu feda edebilir"
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arda Güler, Real Madrid’de Xabi Alonso’nun gelişiyle takımın yıldızı haline gelmişti fakat sezonun ilerlemesiyle birlikte formasını kaybedebilir...

SON MAÇTA YEDEK KALMIŞTI

Arda Güler için olay yaratacak iddia! "Xabi Alonso onu feda edebilir" 1

Real Madrid'in Espanyol'u 2-0 mağlup ettiği maça yedek başlayan Arda Güler, bu sezon ilk kez kulübede yer almıştı. Arda'nın yedek kalmasının sebebinin Jude Bellingham olduğu ortaya çıktı.

Maça sonradan dahil olan futbolcusu Arda Güler'le ilgili bir açıklama yapan Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Bellingham ve Arda Güler'in çok benzer rollerde oynadıkları doğru, ancak birlikte de oynayabilirler. Arda arkadan bağlantı kurabilir. Jude ise daha önde." sözlerini kullanmıştı.

ARDA FORMAYI KAYBEDEBİLİR

Arda Güler için olay yaratacak iddia! "Xabi Alonso onu feda edebilir" 2

İspanyol gazetesi AS, Bellingham'ın gelişiyle birlikte Arda Güler'in yedek kalabileceğini yazdı. Bellingham'ın gelişiyle birlikte Arda Güler'in hamle oyuncusu olacağını yazan AS gazetesinin bu iddiası İspanya'da gündeme oturdu.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jose Mourinho, Ali Koç'a sahip çıktı! Fenerbahçe seçimleriyle ilgili flaş ifadeler...Jose Mourinho, Ali Koç'a sahip çıktı! Fenerbahçe seçimleriyle ilgili flaş ifadeler...
TFF'den beklenen Ferhat Gündoğdu açıklaması geldi!TFF'den beklenen Ferhat Gündoğdu açıklaması geldi!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid Xabi Alonso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.