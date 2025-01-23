Arda Güler ile Ancelotti krizi İspanya'nın gündeminde! MARCA gazetesi daha fazla dayanamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı galibiyetine Real Madrid imza attı. İspanyol ekibi, Santiago Bernabey’da konuk ettiği Salzburg’u 5-1 mağlup etti. Ancelotti’nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Salzburg’un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup’tan geldi.

ARDA GÜLER SON 30 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise 63. dakikada Ceballos’un yerine oyuna dahil oldu. Son 30 dakikada gösterdiği performansla dudak ısırtan milli oyuncu, İspanyol taraftarlar tarafından tam not aldı.

ANCELOTTI'YE ELEŞTİRİ

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden MARCA, maçın ardından Arda Güler'e sahip çıkarak Ancelotti'yi eleştirdi. Kolay kolay görülmeyen bu olay, MARCA okuyucularını bile şaşırttı. Arda Güler'e sahip çıkan MARCA gazetesi, Ancelotti'nin genç oyuncuya daha çok şans vermesi gerektiğini savundu.