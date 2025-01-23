SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Arda Güler ile Ancelotti krizi İspanya'nın gündeminde! MARCA gazetesi daha fazla dayanamadı

Arda Güler ile Ancelotti krizi İspanya'nın gündeminde! MARCA gazetesi daha fazla dayanamadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.01.2025 12:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Salzburg’u 5-1 mağlup ederek gecenin en farklı skorunu elde etti. Arda Güler, 64. dakikada oyuna girerken yaklaşık yarım saatte müthiş bir oyun sergiledi. İspanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Marca, Ancelotti'nin Arda Güler tercihini eleştirdi.

Arda Güler ile Ancelotti krizi İspanya'nın gündeminde! MARCA gazetesi daha fazla dayanamadı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı galibiyetine Real Madrid imza attı. İspanyol ekibi, Santiago Bernabey’da konuk ettiği Salzburg’u 5-1 mağlup etti. Ancelotti’nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Salzburg’un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup’tan geldi.

ARDA GÜLER SON 30 DAKİKA SAHADA KALDI

6e29fad561624205b8efa3237c28ba4a

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise 63. dakikada Ceballos’un yerine oyuna dahil oldu. Son 30 dakikada gösterdiği performansla dudak ısırtan milli oyuncu, İspanyol taraftarlar tarafından tam not aldı.

ANCELOTTI'YE ELEŞTİRİ

Screenshot_6

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden MARCA, maçın ardından Arda Güler'e sahip çıkarak Ancelotti'yi eleştirdi. Kolay kolay görülmeyen bu olay, MARCA okuyucularını bile şaşırttı. Arda Güler'e sahip çıkan MARCA gazetesi, Ancelotti'nin genç oyuncuya daha çok şans vermesi gerektiğini savundu.

Ancelotti'nin Arda Güler Tercihini Nasıl Değerlendiriyorsunuz?

Ancelotti doğru tercih yaptı
Arda Güler'e daha fazla şans verilmeli
Ancelotti'nin kararı eleştirilebilir

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler ancelotti real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'i onlar denetlemiş! FQC Grup'un sahibi Ali Ağaoğlu "Tünelin ucunda ışık göründü" diye paylaşmış

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTINA GELDİ! Canlı yayında Atatürk'e ağza alınmayacak hakaretler: "Beni alacak devletin de alnını karışlarım"

MYNET WHATSAPP İHBAR HATTINA GELDİ! Canlı yayında Atatürk'e ağza alınmayacak hakaretler: "Beni alacak devletin de alnını karışlarım"

Arda Güler ile Ancelotti krizi İspanya'nın gündeminde! MARCA gazetesi daha fazla dayanamadı

Arda Güler ile Ancelotti krizi İspanya'nın gündeminde! MARCA gazetesi daha fazla dayanamadı

Fatih Terim yenilgi sonrası Suudi Arabistan hakemlerine isyan etti!

Fatih Terim yenilgi sonrası Suudi Arabistan hakemlerine isyan etti!

Nihat Kahveci'den sürpriz yorum! Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı transfer çalımı hakkında konuştu

Nihat Kahveci'den sürpriz yorum! Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı transfer çalımı hakkında konuştu

Galatasaray'a stoperde sürpriz hamle! Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmışlardı...

Galatasaray'a stoperde sürpriz hamle! Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırmışlardı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.