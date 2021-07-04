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Fenerbahçe ile Arda Güler, Başakşehir'i farklı geçti!

04.07.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde Başakşehir'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe ile Arda Güler, Başakşehir'i farklı geçti!

Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Ligi 6. sırada bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Başakşehir'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 1. ve 38. dakikalarda Fatih Yiğit, 16. dakikada Bora Aydınlık, 45. dakikada Kaan Öztürk ve ikincisi penaltıdan olmak üzere 82. ile 90+1. dakikalarda Arda Güler kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü İstanbul Başakşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
neden sadece arda gulerle olmus tekmi oynamıs bu arkadas
Arda Güler Gençlerbirliği patentli bir oyuncudur U14 te oynarken transfer edildi lütfen unutulmasın ??c|'??

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