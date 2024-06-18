Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren diyalog! ''Ben vurayım mı abi?''

A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında ilginç bir an yaşandı.

GÜLDÜREN DİYALOG

Dakikalar 55'i gösterdiğinde kazandığımız serbest vuruşu Arda Güler kullanmak istedi. Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidip kullanmak istediğini söyleyen Arda Güler, olumlu cevap alamadı.

"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmada genç oyuncu Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalog yaşanmıştı. Kazanılan frikik sonrası topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sormuştu.





