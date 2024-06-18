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Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren diyalog! ''Ben vurayım mı abi?''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 20:27
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren bir an yaşandı.

Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında güldüren diyalog! ''Ben vurayım mı abi?''
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçında karşılaştığı Gürcistan maçında Arda Güler ile Hakan Çalhanoğlu arasında ilginç bir an yaşandı.

GÜLDÜREN DİYALOG

Dakikalar 55'i gösterdiğinde kazandığımız serbest vuruşu Arda Güler kullanmak istedi. Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidip kullanmak istediğini söyleyen Arda Güler, olumlu cevap alamadı.

"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmada genç oyuncu Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalog yaşanmıştı. Kazanılan frikik sonrası topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sormuştu.

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Hakan Çalhanoğlu euro 2024
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