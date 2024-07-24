Arda Güler ile pozu çok konuşuldu! Aşk Adası yıldızı Ekin Su'dan tatil pozları

İngiltere'nin müstehcen programı Love Island'a Türk oyuncu da katılmıştı. Çok izlenen yarışmada 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu birinci olmuştu.

Hem estetikleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ekin Su yurt dışında çok popüler.

Yurt dışında markaların gözdesi olan Ekin Su geçtiğimiz hafta spor salonunda Arda Güler ile poz verince adından söz ettirdi.

Güzel isim şimdi de soluğu Bodrum'da aldı. Ekin Su'nun tatil pozları dikkat çekti.

Aşk Adası yıldızı paylaşımlara ise "Farklı bir yaz" notunu düştü.

'Love Island' (Aşk Adası)'nın birincisi olan Türk oyuncu Ekin Su, geçtiğimiz aylarda programda tanıştığı ve bir süreliğine aşk yaşadığı Davide Sanclimenti ile yollarını ayırdı. Oyuncunun aldatıldığı iddiaları gündemdeydi.