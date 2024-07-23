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Yaz enerjisini kombinlerinize taşıyacak Camper sneakerda dev indirim

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
23.07.2024 16:28
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En sıradan kombinlerinizin bile havasını anında yükseltecek, yazın enerjisini kıyafetlerinize taşıyacak Camper'ın en havalı sneaker modellerinden biri, bugüne özel %55 indirimle moda severleri bekliyor. 3410 TL indirime giren ayakkabı kaçırmak istemeyeceksiniz. İşte detaylar!

Yaz enerjisini kombinlerinize taşıyacak Camper sneakerda dev indirim

Renkli sneakerlar, özellikle yaz aylarında giyim tarzımızı ve kombinlerimizi bir anda canlandırabilecek özgün ve cesur seçimler arasında yer alıyor. Siz de bu sezon klasik beyaz veya siyah sneakerlar yerine renkli bir seçim yaparak tarzınıza farklı bir boyut katmak ve sıradışı bir görünüm elde etmek ister misiniz? Bir kot pantolon ve basic bir tişörtü renkli bir sneaker ile kombinleyip sıradanlıktan uzaklaşabilir, girdiğiniz her ortamda fark yaratabilirsiniz. "Aradığım tam da böyle bir şeydi!" diyorsanız Camper'ın favori sneaker modellerinden birinde %55 indirim olduğu müjdesini verelim. Detayları merak ediyorsanız, hepsi yazımızda...

Camper K100876-003 Sneaker

Adsız tasarım - 2024-07-23T160510.978

Modern tasarımı ve rahat yapısıyla dikkat çeken Camper K100876-003 Sneaker, %52 kumaş ve %48 yumuşak hakiki deri materyali, hafif tabanı ve özel tasarım detaylarıyla şık ve konforlu bir görünüm sunar. Hem günlük kullanımda hem de spor aktivitelerde kullanıma uygun olan bu sneaker, rahatlık ve tarzı bir arada arayanlara göre.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Rengi ve modeli çok güzel. Tavsiye ederim. Belki 1 numara büyük alabilirsiniz."

  • "5 yıldız üzerinden 5. Harika bir ayakkabı. Kalıbı çok az dar. Zamanla açılır tabii."
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Bu içerik 23 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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