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Arda Güler'in attığı gol İspanya'nın gündeminde! Rakip kaleciyi çaresiz bırakan füze...

Real Madrid forması giyen Arda Güler'den müthiş bir gol geldi. La Liga'nın 34. haftasında oynanan Celta Vigo maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Ceza sahası içinde topla buluşan milli oyuncumuz, kendisiyle özdeşleşen plase vuruşuyla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı.

Arda Güler'in attığı gol İspanya'nın gündeminde! Rakip kaleciyi çaresiz bırakan füze...
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Ancelotti'nin bu sezon çok da tercih etmediği Arda Güler attığı golle tüm dünyaya mesaj gönderdi. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçiren milli oyuncumuzun attığı gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

YILIN GOLÜNÜ KAÇIRDI

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Karşılaşmaya müthiş başlayan Arda Güler, attığı golden 10 dakika önce de müthiş bir pozisyondan yararlanamadı. Adeta havada asılı kalan Arda Güler'in yarım volesi az farkla auta çıktı ve yılın golünü kaçırdı.

ARDA'DAN FÜZE! KALECİ ÇARESİZ KALDI

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Maçta temposu bir an bile düşmeyen Arda Güler, bu kez yaptığı vuruşla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı. Ceza sahasının çaprazından yaptığı plase vuruşla müthiş bir gol atan Arda, haftanın golüne imza attı.

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Arda Güler real madrid Spor Haberleri
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