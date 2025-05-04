Arda Güler'in attığı gol İspanya'nın gündeminde! Rakip kaleciyi çaresiz bırakan füze...

Ancelotti'nin bu sezon çok da tercih etmediği Arda Güler attığı golle tüm dünyaya mesaj gönderdi. Takımını Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçiren milli oyuncumuzun attığı gol sosyal medyada kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.
Karşılaşmaya müthiş başlayan Arda Güler, attığı golden 10 dakika önce de müthiş bir pozisyondan yararlanamadı. Adeta havada asılı kalan Arda Güler'in yarım volesi az farkla auta çıktı ve yılın golünü kaçırdı.
Maçta temposu bir an bile düşmeyen Arda Güler, bu kez yaptığı vuruşla rakip kaleciyi çaresiz bıraktı. Ceza sahasının çaprazından yaptığı plase vuruşla müthiş bir gol atan Arda, haftanın golüne imza attı.
ARDA GÜLER'DEN HARİKA GOOOL! 🚀 pic.twitter.com/HX9qh356SY— S Sport Plus (@ssportplustr) May 4, 2025
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