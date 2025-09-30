SPOR

Arda Güler'in bir türlü rahat bırakmıyorlar! Real Madrid isyan etmek üzere...

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de ilk 11'e yerleştirilen Arda Güler İspanya'ya gündem olmaya devam ediyor. Ligde oynadığı maçlarda harikalar yaratan Arda Güler daha lig yeni başlamasına rağmen rahat bırakılmıyor...

Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun güvenini boşa çıkartmayan Arda Güler'in peşine şimdiden 6 takım peşine takıldı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Fichajes'te yer alan habere göre; Tottenham Hotspur, Newcastle United, Arsenal, AC Milan, Borussia Dortmund ve RB Leipzig, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor.

REAL MADRID SATMAYACAK

İlgilenen takımlara rağmen Arda Güler'i satma niyeti olmayan Real Madrid, gelecek tekliflerin hepsini reddedecek. Xabi Alonso'nun planlarının önemli bir parçası olan Arda Güler de İspanya'da kalmak ve kariyerine burada devam etmek istiyor.

