Arda Güler'in bir türlü rahat bırakmıyorlar! Real Madrid isyan etmek üzere...

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun güvenini boşa çıkartmayan Arda Güler'in peşine şimdiden 6 takım peşine takıldı.

YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

Fichajes'te yer alan habere göre; Tottenham Hotspur, Newcastle United, Arsenal, AC Milan, Borussia Dortmund ve RB Leipzig, Arda Güler'in durumunu yakından takip ediyor.

REAL MADRID SATMAYACAK

İlgilenen takımlara rağmen Arda Güler'i satma niyeti olmayan Real Madrid, gelecek tekliflerin hepsini reddedecek. Xabi Alonso'nun planlarının önemli bir parçası olan Arda Güler de İspanya'da kalmak ve kariyerine burada devam etmek istiyor.