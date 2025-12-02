Galatasaray'dan hakem Yasin Kol hakkında paylaşım! Sosyal medyadan duyurdular

Galatasaray'da derbi sonrası hakem Yasin Kol'a yönelik tepkiler dinmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye hakem performansı hakkında geniş kapsamlı bir dosya sunmasının ardından sosyal medya hesabından da Fenerbahçe maçındaki hakem performansına dair bir video yayınladı.
Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları.#HerkesGöreneKadar pic.twitter.com/cqVz3mfysr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 2, 2025
