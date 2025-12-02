SPOR

Galatasaray'dan hakem Yasin Kol hakkında paylaşım! Sosyal medyadan duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da hakem Yasin Kol'a yönelik şikayetler devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip TFF ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Burak Kavuncu

Galatasaray'da derbi sonrası hakem Yasin Kol'a yönelik tepkiler dinmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye hakem performansı hakkında geniş kapsamlı bir dosya sunmasının ardından sosyal medya hesabından da Fenerbahçe maçındaki hakem performansına dair bir video yayınladı.

PAYLAŞIM GELDİ!

İŞte Galatasaray'ın paylaşımı...

''Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları.''

HerkesGöreneKadar
