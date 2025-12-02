Galatasaray'dan hakem Yasin Kol hakkında paylaşım! Sosyal medyadan duyurdular

Galatasaray'da derbi sonrası hakem Yasin Kol'a yönelik tepkiler dinmiyor. Sarı-kırmızılı yönetim TFF'ye hakem performansı hakkında geniş kapsamlı bir dosya sunmasının ardından sosyal medya hesabından da Fenerbahçe maçındaki hakem performansına dair bir video yayınladı.

PAYLAŞIM GELDİ!

İŞte Galatasaray'ın paylaşımı...

''Derbide aleyhimize yapılan skandal hakem(!) hataları.''

HerkesGöreneKadar