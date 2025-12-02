SPOR

Fenerbahçe'de sponsorluk değişimi! Otokoç gidiyor! Ülker geliyor

Galatasaray derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de sponsorluklarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sene sonunda anlaşması bitecek olan Otokoç ile uzatayı düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yerine yeni bir anlaşma yapmak üzere...

Fenerbahçe'de sponsorluk değişimi! Otokoç gidiyor! Ülker geliyor
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sponsorluklarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin bir önceki başkanı olan Ali Koç'un aile grubuna ait olan Otokoç ile yolları ayırmayı düşünen Saran yönetimi Ülker ile kısa süre içerisinde yeni bir anlaşmayı açıklayabilir.

ÜLKER GELİYOR!

Fenerbahçe de sponsorluk değişimi! Otokoç gidiyor! Ülker geliyor 1

KAFA Sports'un haberine göre Koç grubuna ait Otokoç Fenerbahçe formasından çıkıyor. Yılbaşından itibaren Fenerbahçe futbol takımının forma sponsoru yeniden Ülker oluyor. Sponsorluk bedeli yaklaşık 10 milyon euro olacağı tahmin ediliyor.

''DOĞRUDAN ÜLKER YAZMAYACAK...''

Fenerbahçe de sponsorluk değişimi! Otokoç gidiyor! Ülker geliyor 2

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile Ülker’in mevcut şartlar üzerinde yoğun şekilde çalıştığını belirtmişti. Hamzaoğlu, “Fenerbahçe ve Ülker, göğüs sponsorluğu üzerinde anlaşırsa formanın önünde doğrudan 'Ülker' yazmayacak. İlk kez söylüyorum: Ülker’in bir ürünü logoda yer alacak. Bu Çizi olabilir, gofret olabilir, marka henüz netleşmedi” açıklamasında bulundu.

SARAN-ÜLKER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Fenerbahçe de sponsorluk değişimi! Otokoç gidiyor! Ülker geliyor 3

Geçtiğimiz aylarda Murat Ülker ile Sadettin Saran’ın yaptığı toplantıda, Fenerbahçe’nin gelecek sezondaki Futbol A Takımı forma göğüs sponsorluğu konusu da gündeme gelmiş ve taraflar bu konuda fikir alışverişinde bulunmuştu. Saran, “Murat Ülker ile konuşmalarımız devam ediyor. Bana bir sözü var ve inşallah kendisiyle güzel projelere imza atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

