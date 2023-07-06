Arda Güler'in gidişi sonrası dünya devleri Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu! Fenerbahçe'nin istediği bonservis Arda Güler'i bile geçebilir...

Fenerbahçe'de Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun da takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

BAYERN, DORTMUND, INTER VE NAPOLI...

Bayern Münih, Dortmund, Inter ve Napoli'nin yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu için yakın zamanda girişimlerin yapılacağı öğrenildi. Takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmayan genç oyuncunun Fenerbahçe'nin kararına saygı duyacağı öğrenildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe yönetimi en az 20 milyon Euro gelir bekliyor. Ferdi Kadıoğlu 2018 yılından bu yana forma gyidiği Fenerbahçe'de 148 maça çıktı ve 14 gol, 17 asistle oynadı.



