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Arda Güler'in gidişi sonrası dünya devleri Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu! Fenerbahçe'nin istediği bonservis Arda Güler'i bile geçebilir...

06.07.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Madrid'de bu akşam sözleşme imzalayacağı milli futbolcu Arda Güler'i yarın basına tanıtacak. Arda'nın transferi sonrası dünya gündemine oturan Fenerbahçe iyiden iyiye Avrupa'nın transfer pazarında yer sahibi oldu. Bir başka dünya devi Ferdi Kadıoğlu için yoklama yaptı.

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Arda Güler'in Real Madrid'e transferi sonrası Ferdi Kadıoğlu'nun da takımdan ayrılma ihtimali doğdu.

BAYERN, DORTMUND, INTER VE NAPOLI...

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Bayern Münih, Dortmund, Inter ve Napoli'nin yakından takip ettiği Ferdi Kadıoğlu için yakın zamanda girişimlerin yapılacağı öğrenildi. Takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olmayan genç oyuncunun Fenerbahçe'nin kararına saygı duyacağı öğrenildi.

EN AZ 20 MİLYON EURO

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Sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmayan Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe yönetimi en az 20 milyon Euro gelir bekliyor. Ferdi Kadıoğlu 2018 yılından bu yana forma gyidiği Fenerbahçe'de 148 maça çıktı ve 14 gol, 17 asistle oynadı.


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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe 10

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