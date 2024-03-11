Arda Güler'in golü sonrası Rus model Svetlana Alekseeva'dan yeni paylaşım!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.

90'DA GİRDİ 4 DAKİKA SONRA ATTI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.

Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.

RUS MODELDEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

İspanyol devinin maçlarını yakından takip eden Rus model Svetlana Alekseeva'dan Arda Güler paylaşımı geldi. Daha önce de Arda Güler'i yemeğe davet eden Svetlana Alekseeva'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Rus model Svetlana Alekseeva daha önce birçok kez Arda Güler için video paylaşmıştı. Son olarak, "Arda Güler'in doğumgününde onu izlemek için Santiago Bernabeu'ya gittim ama oynamadı.. En azından Real Madrid maçı kazandı." ifadelerini kullandığı bir video yayınlamıştı.





