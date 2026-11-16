Eski milli futbolcu Timuçin Cuğ hayatını kaybetti

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden ve A Milli Takımımızın eski oyuncularından Timuçin Cuğ'un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

TİMUÇİN CUĞ HAYATINI KAYBETTİ

A Milli Takım ile çıktığı 1 müsabakada Ay-Yıldızlı formamızı terleten Timuçin Cuğ'un profesyonel kariyeri altyapısında futbola başladığı Ankara Demirspor oldu. Başkent ekibinin yanı sıra Fenerbahçe, Adanaspor ve Galata formaları giyen Cuğ, Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı. Futbolculuk kariyerinin ardından Cuğ, teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet verdi. Merhum Timuçin Cuğ'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Merhum Timuçin Cuğ'un naaşı, yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır