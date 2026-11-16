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Tümer Metin'den Fransa maçı sonrası olay sözler! “Başıma bir şey gelsin istemem”

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın performansı tartışılmaya devam ediyor. Spor yorumcusu Tümer Metin, Tivibu Spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede alınan sonuca rağmen millilerin geleceğine ilişkin umutlu konuştu.

Tümer Metin'den Fransa maçı sonrası olay sözler! “Başıma bir şey gelsin istemem”
Burak Kavuncu

A Milli Takım'ın Fransa karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyeti değerlendiren Tümer Metin, hem teknik tercihleri hem de millilerin hücum performansını yorumladı. Tecrübeli yorumcunun karşılaşmayla ilgili kullandığı “Başıma bir şey gelsin istemem” ifadesi dikkat çekti.

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Tümer Metin den Fransa maçı sonrası olay sözler! “Başıma bir şey gelsin istemem” 1

Fransa gibi güçlü bir rakibe karşı uygulanan oyun planını değerlendiren Tümer Metin, A Milli Takım'ın sahaya beşli savunmayla çıkmasını doğru bulduğunu söyledi. Takımların rakibin gücüne ve maçın şartlarına göre farklı sistemler tercih edebileceğini belirten Metin, bu değişikliğin son derece anlaşılır olduğunu vurguladı.

Belçika karşılaşmasındaki dizilişten farklı bir tercihle sahaya çıkılmasını değerlendiren Metin, “5'li savunmayla çıktı, bence doğru. Gayet mantıklı.” ifadelerini kullandı.

“FRANSA DEPLASMANINDA 3 GOL ATABİLİRDİK”

Tümer Metin den Fransa maçı sonrası olay sözler! “Başıma bir şey gelsin istemem” 2

Fransa'nın karşılaşma boyunca önemli fırsatlar yakaladığını kabul eden Metin, A Milli Takım'ın hücumdaki üretkenliğinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Millilerin özellikle geçiş hücumlarında etkili olduğunu belirten deneyimli yorumcu, Fransa deplasmanında iki net gol fırsatının değerlendirilemediğine dikkat çekti.

Metin, “Fransa deplasmanında yüzde yüz 2 net gol pozisyonu bulduk. Bazı şeyleri doğru yapıp, bazı şeyleri yapamadığımız yerde de bir de gol ürettik. Yani 3 yazabilirdi tabelamız.” diyerek hücum performansının da değerlendirilmesini istedi.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELSİN İSTEMEM”

Tümer Metin den Fransa maçı sonrası olay sözler! “Başıma bir şey gelsin istemem” 3

Karşılaşmada çok fazla pozisyon verilmesini eleştiren Tümer Metin, buna rağmen maçın tek farklı tamamlanmasının milliler adına şans olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Dikkat çeken bir ifadeyle değerlendirmesine başlayan Metin, “Şöyle söyleyeyim; başıma bir şey gelsin istemem. Çok pozisyon verdiğimiz net. Maçın tek farklı bitmiş olması belki kağıt üstünde bizim şans diye tabir ettiğimiz yerden olabilir.” dedi.

“BU TAKIM ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELECEK”

Tümer Metin den Fransa maçı sonrası olay sözler! “Başıma bir şey gelsin istemem” 4

A Ligi'nde mücadele eden takımların önemli bir bölümünün dünya futbolunun en güçlü ekipleri arasında bulunduğunu hatırlatan Metin, bu seviyedeki rakiplere karşı oyun planının değişmesinin doğal olduğunu ifade etti.

A Milli Takım'ın gelişiminden umutlu olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek, göreceksiniz.”

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Sergen Yalçın Fransa Türkiye Tümer Metin milli takım
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