Arda Güler'in ilk maçında korku dolu anlar! Karşılaşma öncesi canlı yayında yere yığıldı...

Uzun yıllar İngiltere'de forma giyen eski kaleci ve ESPN futbol analisti Shaka Hislop'ın AC Milan ile Real Madrid arasında oynanan maç öncesindeki yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.
Real Madrid-Milan maçıyla ilgili yorumlar yapan Shaka Hislop, canlı yayın esnasında bilincini kaybedip yere yığıldı. Hemen canlı yayını kesen yetkililer, ünlü ismi hastaneye kaldırdı.
Real Madrid-Milan maçı öncesindeki ESPN yayınında saha kenarında yere yığılan Shaka Hislop’ın bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğu açıklandı.
Real Madrid'in yedek kulübesinde yer alan Arda Güler, Ancelotti'nin tercihin nedeniyle bu mücadelede süre alamadı. Karşılaşmadan 1 hafta önce sakatlık geçiren genç oyuncunun riske edilmediği aktarıldı.