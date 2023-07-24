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  4. Arda Güler'in ilk maçında korku dolu anlar! Karşılaşma öncesi canlı yayında yere yığıldı...

Arda Güler'in ilk maçında korku dolu anlar! Karşılaşma öncesi canlı yayında yere yığıldı...

24.07.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, yeni sezon öncesindeki ilk maçına Milan karşısında çıktı. Sahadan 3-2 galip ayrılan İspanyol devinde Arda Güler süre alamadı. Maç öncesinde yaşanan talihsiz olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

Uzun yıllar İngiltere'de forma giyen eski kaleci ve ESPN futbol analisti Shaka Hislop'ın AC Milan ile Real Madrid arasında oynanan maç öncesindeki yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Real Madrid-Milan maçıyla ilgili yorumlar yapan Shaka Hislop, canlı yayın esnasında bilincini kaybedip yere yığıldı. Hemen canlı yayını kesen yetkililer, ünlü ismi hastaneye kaldırdı.

BİLİNCİ VE SAĞLIK DURUMU İYİ

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Real Madrid-Milan maçı öncesindeki ESPN yayınında saha kenarında yere yığılan Shaka Hislop’ın bilincinin yerinde ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

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Real Madrid'in yedek kulübesinde yer alan Arda Güler, Ancelotti'nin tercihin nedeniyle bu mücadelede süre alamadı. Karşılaşmadan 1 hafta önce sakatlık geçiren genç oyuncunun riske edilmediği aktarıldı.

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