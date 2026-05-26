Arda Güler'in kimsenin bilmediği büyük takıntısı! "O pozisyonu 3 gün izleyip delirdim!"

İspanyol devi Real Madrid’de ve A Milli Takım’da sergilediği muazzam performansla dünya futbolunun zirvesine yerleşen Arda Güler kariyerine, transfer süreçlerine ve Real Madrid soyunma odasına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler, TRT Spor'a verdiği özel röportajda adeta gündemi sarstı. Real Madrid'deki taktiksel değişiminden Xabi Alonso’nun kendisine açtığı gizli telefona, Kylian Mbappé ile olan özel kimyasından Fenerbahçe günlerine kadar merak edilen her şeye açıklık getiren 21 yaşındaki süper solak, içindeki çocuğu ve gelecek hedeflerini paylaştı.

"ANCELOTTI 'ORTA SAHASIN' DİYİP SAĞDA OYNATTI, XABI ALONSO SÖZÜNÜ TUTTU"

Saha içindeki pozisyonu ve mevkisi hakkında Real Madrid'deki sürecine dair çarpıcı bir itirafta bulunan Arda Güler, kariyerinin dönüm noktasını şu sözlerle aktardı:

"Fenerbahçe’de Jorge Jesus beni dörtlü orta sahanın sağında oynatıyordu. Sonra Real Madrid'e geldim, orta sahada çok büyük bir kalabalık vardı; Toni Kroos vardı, Luka Modric vardı. Yine sağ kanatta oynamaya devam ettim. Carlo Ancelotti bana 'Sen orta sahasın, gelecekteki en iyi orta sahalardan biri olacaksın' dediğinde bile beni yine sağ kanatta oynatmaya devam ediyordu. Ancak Xabi Alonso, buraya gelmeden önce beni aradığında kesinlikle orta saha olarak oynatacağını söylemişti. Bu telefon beni çok mutlu etti. Çünkü benim hayatım o mevkide geçti, bu rol tam olarak aradığım şeydi ve hızlıca adapte oldum."

"İÇİMDEKİ ÇOCUK 10 NUMARA... ALEX'İ İZLEYEN ARDA..."

Hangi pozisyonda oynamayı sevdiğine dair duygusal bir açıklama yapan genç yıldız, "10 numara pozisyonunda oynamayı çok seviyorum. Çünkü içimdeki çocuğun 10 numara olduğunu biliyorum... Alex de Souza'yı izleyen o küçük Arda'nın..." dedi. Arda, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da kendisinden şu an daha çok 10 numara pozisyonunda görev yapmasını beklediğini ekledi.

MOURINHO, FLORENTINO PEREZ VE MBAPPE İTİRAFLARI

Arda Güler, dünya futbolunun en büyük figürleriyle olan ikili ilişkilerine dair de şu gizli detayları paylaştı. Güler, "Fenerbahçe'ye vedamda Samandıra'ya gidememiştim, içimde kalmıştı. Oraya gittiğimde Mourinho'yu ve başkanımızı gördüm, üçümüz sohbet ettik. Galiba Avrupa Şampiyonası'nın biraz sonrasıydı, turnuva hakkında konuştuk ve birbirimize başarılar diledik. Daha sonra Benfica ile oynadığımızda ilk maç bizi yenmişlerdi, orada da biraz konuşma fırsatımız oldu. Kariyerine ve ismine çok büyük saygı duyuyorum.

Başkanımız Florentino Pérez bana gelip 'Bu takımın en iyi oyuncularından birisin' dediğinde gerçekten çok mutlu olmuştum. Onu çok seviyorum.

Bazı oyuncularla çok fazla konuşmanıza, çalışmanıza gerek kalmaz. Kylian Mbappe çok özel bir oyuncu. Futbola bakış açımız birbirine çok benzer, bunun hakkında sık sık konuşuyoruz. Saha içinde çok özel bir kimyamız var, saha dışında da gerçekten çok güzel bir insan." dedi.

"ÇOK TAKINTI YAPIYORUM!"

Saha içindeki mükemmeliyetçi yapısını ve yaşadığı takıntıları dürüstçe anlatan milli futbolcu, Bayern Münih maçında yaşadığı bir anıyı paylaştı. Güler, “Sahada topu kaybedince çok takıntı yapıyorum. İki gol attığım Bayern maçında Laimer ile bir pozisyon yaşamıştım. Ben onu ittirdim, o beni ittirdi, sonuçta top onun önünde kaldı. 2-3 gün onu izleyip sinirlendim.” dedi.

"MANUEL NEUER'E FRİKİK ATARKEN YANIYORDUM!"

Kariyerindeki unutulmaz golleri ve anları sıralayan Arda Güler, kaleci efsanesi Manuel Neuer'e attığı frikik golünün şifrelerini verdi. Güler, "O an kalede kimin olduğundan ziyade benim hissiyatım önemliydi. Frikik olduğunda çok isteyerek topu elime aldım. Zaten maçta ilk golü de ben atmıştım, tabiri caizse yanıyordum!" EURO 2024 denilince aklına direkt Avusturya maçı geldiğini belirten Arda, "Maç sonu İsmail Yüksek'e 'Hayatımın en mutlu günü' demiştim. Kesinlikle tarif edemeyeceğim hisler yaşadım. Gürcistan'a attığım golü de hep hayal ediyordum, o golle herkesi ikna ettiğime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI! "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası hedefleri hakkında da konuşan süper yetenek, turnuva için iddialı mesajlar verdi. Güler, "İnşallah çok iyi geçecek. Oyuncularımıza, hocamıza, her şeyimize çok güveniyoruz. Elimizden gelen tüm hazırlıkları yapıp orada en hazır şekilde olmak istiyoruz. Ama kesinlikle kolay olmayacak. Biz Türkiye olarak 24 sene sonra bu turnuvaya katılabildiğimiz için ne kadar mutlu ve motiveysek, diğer ülkelerin de aynı motivasyonla geleceğini biliyoruz. Ancak kendimize güvenimiz tam." dedi.

Arda Güler, röportajın sonunda saha içindeki kariyeri bittikten sonrası için de büyük bir hedef koyarak, "20 sene sonra ne olur bilmem ama futbolu bıraktıktan sonra kesinlikle teknik direktör olmak, hoca olmayı isterim" diyerek sözlerini noktaladı.

