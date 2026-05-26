Fenerbahçe, Euroleague Final Four’da yaşanan aksaklıklarla ilgili resmi başvuruda bulundu

Fenerbahçe, Atina’da düzenlenen Euroleague Final Four organizasyonunda taraftarların yaşadığı aksaklıklarla ilgili Euroleague yönetimine resmi olarak başvuru yapıldığını, kendilerine kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklediklerini duyurdu.

Fenerbahçe Beko’nun Atina’da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonundaki yarı final mücadelesi öncesinde taraftarların yaşadığı bilet ve kapıda bekletilme krizinin ardından sarı-lacivertli kulüp adeta savaş açtı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe, Euroleague Final Four’da yaşanan aksaklıklarla ilgili resmi başvuruda bulundu 1

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "22-24 Mayıs 2026 tarihlerinde Atina’da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonu kapsamında, özellikle yarı final karşılaşması öncesinde ve sırasında yaşanan ciddi biletleme ve organizasyon aksaklıklarına ilişkin olarak EuroLeague nezdinde resmi girişimlerde bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan başvuruda; taraftarlarımızın yaşadığı mağduriyetler, biletleme süreçlerinde ortaya çıkan operasyonel sorunlar, oturma düzenine ilişkin ciddi aksaklıklar ve organizasyon sürecinde yaşanan yönetim eksiklikleri detaylı şekilde kayıt altına alınmıştır. Başta taraftarlarımız olmak üzere, sporcularımızın ve teknik ekibimizin ailelerini de doğrudan etkileyen bu kabul edilemez sürece ilişkin tüm itirazlarımız ve değerlendirmelerimiz EuroLeague ile resmi olarak paylaşılmış; yaşanan aksaklıklara ilişkin kapsamlı bir açıklama ve somut geri dönüş beklentimiz de kendilerine açık şekilde iletilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; taraftarlarımızın haklarının korunması, organizasyon süreçlerinde eşitlik ve şeffaflığın sağlanması ve benzer mağduriyetlerin tekrar yaşanmaması adına sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

