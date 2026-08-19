"Arda Güler'in kuzeniyiz" deyip soyunma odasına girmeye çalıştılar!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İspanyol devi Real Madrid, son hazırlık maçında Almanya temsilcisi Schalke 04 ile Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılırken, karşılaşmanın ardından yaşanan saha dışı olaylar Alman basınında gündeme oturdu.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Kylian Mbappe, 20. dakikada Dean Huijsen ve 57. dakikada Carlos Espi kaydetti. Karşılaşmaya damga vuran milli futbolcu Arda Güler ise Huijsen'in attığı golün asistini yaparak sergilediği başarılı performansı bir kez daha süsledi.

"ARDA GÜLER BİZİM KUZENİMİZ"

Alman basınının önde gelen gazetelerinden Bild'de yer alan habere göre; karşılaşmanın bitimiyle birlikte kendilerini Arda Güler'in akrabası olarak tanıtan 3 Türk taraftar skandala imza attı. Şahısların, "Arda Güler bizim kuzenimiz. Arda'yı görmek istiyoruz" diyerek doğrudan soyunma odalarının yer aldığı özel akreditasyon alanına geçmeye çalıştığı belirtildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİYLE TEHDİT VE ARBEDE

Soyunma odası koridorlarına girmek isteyen gruptan akreditasyon kartı talep edilmesi üzerine tansiyon bir anda yükseldi. Akreditasyonu olmayan şahıslarla güvenlik personeli arasında sert bir arbede yaşandı.

Habere göre gruptaki kişilerin, kendilerine engel olmak isteyen kadın güvenlik görevlisine ve ekibe yönelik, "Bu kadının kafası yerinde değil, kırık bu! Defol git! Kaybol! Bizimle konuşma! Eğer bir güvenlik bize elini sürerse bak neler oluyor, görürsün!" şeklinde tehdit ve hakaretler savurduğu ifade edildi. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle 3 kişinin özel alana girmesi engellenirken, yaşanan bu anlar Almanya'da geniş yankı buldu.