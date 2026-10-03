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Türk futbolunda deprem! Ferhat Gündoğdu tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklu yargılanmasına karar verilirken, 2 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türk futbolunda deprem! Ferhat Gündoğdu tutuklandı
Emre Şen

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında süreç mahkemeye taşındı. Açık kaynak araştırmaları, MASAK, HTS çalışmaları ve bilirkişi tespitleri doğrultusunda "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarıyla İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

7 ŞÜPHELİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Türk futbolunda deprem! Ferhat Gündoğdu tutuklandı 1

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF MHK Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ayrıca soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in de gözaltına alındığı bildirildi.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN TUTUKLANMA SÜRECİ

Türk futbolunda deprem! Ferhat Gündoğdu tutuklandı 2

Ferhat Gündoğdu, savcı tarafından hakimliğe sevk edildiği ilk iki suçtan serbest kalırken, sorgu devam ettiği esnada dosyaya başka bir sorgu numarasıyla sonradan eklenen evrak kapsamında TCK 135/2 maddesinden tutuklandı.

MAHKEME KARARLARI NETLEŞTİ

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti şu kararları aldı:

Tutuklu Yargılanmasına Karar Verilenler: Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif.

Adli Kontrolle Serbest Bırakılanlar: Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin (yurt dışı çıkış yasağı getirildi).

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Anahtar Kelimeler:
MHK Ferhat Gündoğdu
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