Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku: Milli Takım'da iğne iddiası

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlık süreci gündemdeki yerini koruyor. Ayağında bulunan sakatlık sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili kulislerde yeni detaylar konuşuluyor.

İĞNEYLE OYNADIĞI İDDİA EDİLDİ

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle bir süredir ağrıları bulunan millî futbolcunun, Beşiktaş'taki bazı karşılaşmalara iğne vurularak çıktığı öne sürüldü. Millî takım kampında ise karşılaşma öncesinde iğne yapılmasına izin verilmediği ve İtalya maçında forma giyen oyuncunun mücadelenin ardından ağrılarının arttığı iddia edildi.

KOCAELİSPOR MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından tedavisine Beşiktaş kulübünde devam edilen yıldız oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Orkun Kökçü'nün millî ara sonrasında oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında sahada olmasının beklenildiği kaydedildi.