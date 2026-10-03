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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku: Milli Takım'da iğne iddiası

Ayağındaki sakatlık nedeniyle milli takımda formasından uzak kalan Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Ayak parmağındaki çatlakla oynadığı belirtilen yıldız futbolcunun milli takımdaki iğne talebine izin verilmediği ve tedavisinin ardından Kocaelispor maçına yetiştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü şoku: Milli Takım'da iğne iddiası
Emre Şen
Orkun Kökçü

Orkun Kökçü

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlık süreci gündemdeki yerini koruyor. Ayağında bulunan sakatlık sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili kulislerde yeni detaylar konuşuluyor.

İĞNEYLE OYNADIĞI İDDİA EDİLDİ

Beşiktaş ta Orkun Kökçü şoku: Milli Takım da iğne iddiası 1

Ayak parmağındaki çatlak nedeniyle bir süredir ağrıları bulunan millî futbolcunun, Beşiktaş'taki bazı karşılaşmalara iğne vurularak çıktığı öne sürüldü. Millî takım kampında ise karşılaşma öncesinde iğne yapılmasına izin verilmediği ve İtalya maçında forma giyen oyuncunun mücadelenin ardından ağrılarının arttığı iddia edildi.

KOCAELİSPOR MAÇINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş ta Orkun Kökçü şoku: Milli Takım da iğne iddiası 2

Yaşanan gelişmelerin ardından tedavisine Beşiktaş kulübünde devam edilen yıldız oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. Teknik heyet ve sağlık ekibinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Orkun Kökçü'nün millî ara sonrasında oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında sahada olmasının beklenildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Orkun Kökçü beşiktaş
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