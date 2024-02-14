Arda Güler'in penaltı pozisyonunda yeni detay! Genç oyuncunun vuruşu yapmamasını Ancelotti'nin oğlu istemiş...

La Liga 24. hafta maçında Real Madrid, sahasında Girona ile karşılaştı. Sahadan 4-0 galip ayrılan Real Madrid'de Arda Güler'in penaltı kazandırması mücadelenin önüne geçmişti.

PENALTIYI ATMAK İSTEMİŞTİ

Real Madrid'de Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil olmuştu. Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verilmişti. Kazanılan penaltıyı atmak isteyen Arda Güler'e Joselu engel olmuştu. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltı vuruşundan yararlanamayınca sosyal medyada tepkiyle karşılaşmıştı.

ANCELOTTI'NIN OĞLU İSTEMEMİŞ

Arda'nın penaltıyı atmak istediği anlarda Carlo Ancelotti'nin oğlunun devreye girdiği ve Joselu'nun bu atışı yapması gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Davide Ancelotti yedek kulübesinden çıkarak duruma müdahale etti.





