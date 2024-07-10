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Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası değişti! Yeni numarası...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.07.2024 17:13
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İspanyol ekibi Real Madrid, takımda birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini duyurdu. Milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayı giyecek.

Arda Güler'in Real Madrid'deki forma numarası değişti! Yeni numarası...

İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid, 2024-2025 sezonuyla birlikte birçok futbolcunun forma numarasının değiştiğini açıkladı. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve 24 numaralı formayı giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni sezonda 15 numaralı formayla mücadele edecek. Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından boşta olan 9 numaralı forma, yeni transfer Kylian Mbappe’ye verildi.

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Real Madrid’in forma numarası değişen futbolcu ve yeni numaraları şöyle:

Eduardo Camavinga: 6
Federico Valverde: 8
Aurelien Tchouameni: 14
Arda Güler: 15
Jesus Vallejo: 18
Kylian Mbappe: 9

AYRILACAĞI KONUŞULUYORDU

Madrid'deki ilk yılında 12 maçta süre bulan Arda Güler, 6 kez gol sevinci yaşamış ve tarihe geçmişti. Arda'nın forma numarasının değişmesi, Arda Güler'in takımda kesin olarak kalacağı şeklinde yorumlandı ve Madrid ekibinin bu hamlesi taraftarları rahatlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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