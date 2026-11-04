UEFA'dan övgüler aldı! Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Liverpool maçının adamı oldu

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyette maçın oyuncusu seçilen İsmail Yüksek, performansıyla UEFA Teknik Gözlemci Grubu'nun da dikkatini çekti. Milli futbolcunun sahadaki etkisi, Avrupa futbolunun önemli isimlerinden övgü aldı.

UEFA'DAN İSMAİL YÜKSEK'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER!

UEFA Teknik Gözlemci Grubu, Liverpool karşısında sergilediği performansla maçın oyuncusu seçilen İsmail Yüksek'in savunma katkısına özel vurgu yaptı.

UEFA'nın değerlendirmesinde, "N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin de desteğiyle, sahanın ortasında Liverpool'un hücum tehdidinin büyük bir kısmını son derece etkili bir şekilde etkisiz hale getiren defansif orta saha üçlüsünde hayati bir rol oynadı" ifadeleri kullanıldı.

LIVERPOOL KARŞISINDA İSTATİSTİKLERİYLE FARK YARATTI

İsmail Yüksek, Liverpool karşısında yalnızca mücadele gücüyle değil, istatistikleriyle de ön plana çıktı. Milli futbolcunun karşılaşmadaki performansı şöyle:

9 uzaklaştırma

3 pas arası

3 top kapma

7/7 ikili mücadele kazanma

Yüzde 83 pas isabeti

İsmail Yüksek, bu performansıyla Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki tarihi galibiyetinin mimarlarından biri oldu.