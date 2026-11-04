Fenerbahçe'nin gizli golcüsü Archie Brown! Devleri bir bir avlıyor

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki tarihi galibiyetinde Archie Brown bir kez daha adından söz ettirdi. İngiliz futbolcunun Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişi, maç sonundaki duygusal görüntülerle de dikkat çekti.

ARCHIE BROWN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 3 GOLÜNÜ ATTI!

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Play-off turundan itibaren Avrupa'da 3 gole ulaşan İngiliz futbolcu, Lyon, Roma ve Liverpool karşılaşmalarında fileleri havalandırdı.

Sarı-lacivertli formayla Avrupa'da bambaşka bir performans ortaya koyan Brown, Liverpool karşısında attığı golle takımının tarihi galibiyetinde önemli rol oynadı.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Liverpool karşılaşmasının ardından Archie Brown'ın yaşadığı duygusal anlar da dikkat çekti. İngiliz futbolcu, tarihi galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı.

EN ÇOK KOŞAN 5 OYUNCUNUN 4'Ü FENERBAHÇE'DEN!

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısındaki mücadelesi fiziksel istatistiklere de yansıdı. Karşılaşmada en fazla mesafe kat eden 5 oyuncunun 4'ü sarı-lacivertli takımdan çıktı.

Maçın en çok koşan oyuncuları şöyle sıralandı:

N'Golo Kanté: 11,84 km

Mattéo Guendouzi: 11,49 km

İsmail Yüksek: 11,40 km

Alexis Mac Allister: 11,09 km

Archie Brown: 11,04 km

Fenerbahçe'nin orta sahadaki mücadele gücü ve takım halinde ortaya koyduğu performans, Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin önemli parçalarından biri oldu.