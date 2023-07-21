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Arda Güler'in Real Madrid'e transferindeki ilginç detay ortaya çıktı! Tam Barcelona'ya imza atacakken...

21.07.2023 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'da Arda Güler transferi manşetleri süslemeye devam ediyor. Barcelona'ya transfer çalımı atan Real Madrid'in bu transferde izlediği stratejinin ortaya çıkmasının ardından İspanya basını bu haberi daha da büyüterek tüm detayları paylaştı.

Aktif futbolcular arasında en yetenekli genç oyunculardan biri olarak gösterilen Arda Güler'in transfer detayları paylaşıldı. AS gazetesinden Tomas Roncero, Arda Güler transferiyle ilgili bilinmeyenleri gözler önüne serdi.

"TAM İMZAYI ATACAKKEN..."

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Barcelona'nın transferi bitirmek için avantajlı konumda olduğunu söyleyen Tomas Roncero, "Herkesin bildiği gibi Barça, Deco'yu Güler ve babasıyla anlaşma yapması için bizzat İstanbul'a göndermişti. Deco, Arda Güler'i tam ikna edecekken Real Madrid teknik direktörü Ancelotti büyük bir sürpriz yaparak devreye girdi" dedi.

"ARDA'YI BİZZAT ARADI VE SÖZ VERDİ"

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Barcelona'ya imza atmak üzere olan Arda'yı Ancelotti'nin bizzat aradığını aktaran Roncero, "Avrupa'nın en başarılı teknik direktörü olan Ancelotti, Arda'yı bizzat aradı. Arda hayretler içinde kaldı. Carlo, ona "Bizimle gelirsen sana süre vereceğim" dediğinde Arda duyduklarına inanamadı. Madrid'de süre almak mı? Real Madrid 2014 yılında 5. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdığında Arda Güler İstanbul'daki evindeydi ve o gün kalbini Real Madrid'e kaptırdı." ifadelerini kullandı.

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