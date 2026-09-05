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Arda Güler'in sabrı taştı çılgına döndü: Takım arkadaşıyla tartıştı! Courtoıs araya girdi!

Real Madrid'in Real Betis deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgiye Arda Güler ile Dean Huijsen arasındaki gerilim damga vurdu. Soyunma odası yolunda yaşanan tartışma büyürken Courtois araya girdi. Maçın ardından o anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Arda Güler'in sabrı taştı çılgına döndü: Takım arkadaşıyla tartıştı! Courtoıs araya girdi!
Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, LaLiga'nın 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'e 1-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Eflatun-beyazlıların birçok gol fırsatını değerlendiremediği mücadelede, Arda Güler ile takım arkadaşı Dean Huijsen arasında yaşanan gerilim ise karşılaşmanın ardından en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ARDA GÜLER ÇILGINA DÖNDÜ

Arda Güler in sabrı taştı çılgına döndü: Takım arkadaşıyla tartıştı! Courtoıs araya girdi! 1

Mücadelenin ilk 45 dakikasının tamamlanmasının ardından futbolcular soyunma odasına yönelirken Arda Güler ile Dean Huijsen arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Milli futbolcunun oldukça öfkeli olduğu görülürken, Huijsen'e karşı el kol hareketleri yaptığı ve yüksek sesle tepki gösterdiği kameralara yansıdı. İki oyuncu arasındaki gerilimin neden kaynaklandığı ise netlik kazanmadı.

ARAYA COURTOIS GİRDİ

Arda Güler in sabrı taştı çılgına döndü: Takım arkadaşıyla tartıştı! Courtoıs araya girdi! 2

Arda Güler'in öfkesinin giderek arttığını gören Real Madrid'in deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, iki futbolcunun arasına girerek tartışmanın daha fazla büyümesini engellemeye çalıştı. Yaşanan kısa süreli gerilim, tribünlerin ve futbolseverlerin de dikkatinden kaçmadı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı taraftarlar, Real Madrid soyunma odasında sorun yaşandığı yönünde yorumlarda bulundu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arda Güler in sabrı taştı çılgına döndü: Takım arkadaşıyla tartıştı! Courtoıs araya girdi! 3

Arda Güler ile Huijsen arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı Real Madrid taraftarları, iki futbolcu arasındaki gerginliğin takım içerisindeki olası problemlere işaret ettiğini savundu.

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La Liga kavga Arda Güler son dakika real madrid
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