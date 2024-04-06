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Arda Güler'in yeni adresini son dakika olarak duyurdular! Her maçta oynama şansı kabul edildi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.04.2024 07:51
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Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşanıyor. Yavaş yavaş maçlarda oynamaya başlayan genç oyuncu için ilginç bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gelecek sezon başka bir takıma kiralanma fikrine sıcak bakan Arda Güler'in yeni adresini İspanyol basını duyurdu.

Arda Güler'in yeni adresini son dakika olarak duyurdular! Her maçta oynama şansı kabul edildi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Arda Güler'in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol devinin önümüzdeki sezon kiralama konusunda karar kıldığı bilinirken Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumdaydı. Yaşanan son gelişmenin ardından İspanyollar flaş bir iddia ortaya attı.

SEVILLA'YA KİRALANACAK

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Tecrübe kazanıp maç temposuna uyum sağlayabilmesi için önümüzdeki sezon Sevilla'ya kiralanması beklenen Arda Güler'in de ikna olduğu öğrenildi. Real Madrid yönetimiyle yaptığı toplantı sonrası bu kararı veren Arda Güler, takıma döndükten sonra ilk 11 sözü aldı.

HER MAÇTA OYNAYACAK

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Sevilla'ya kiralanmayı kabul eden Arda Güler'in tek şartı Sevilla'da da her maçta oynayabilmek. Bu talebi de olumlu karşılanan Arda'nın sezon sonunda Sevilla'ya kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid sevilla sezon
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