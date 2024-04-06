Arda Güler'in yeni adresini son dakika olarak duyurdular! Her maçta oynama şansı kabul edildi...

Arda Güler'in takımdan ayrılması gündeme geldi. İspanyol devinin önümüzdeki sezon kiralama konusunda karar kıldığı bilinirken Arda Güler'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuş durumdaydı. Yaşanan son gelişmenin ardından İspanyollar flaş bir iddia ortaya attı.

SEVILLA'YA KİRALANACAK

Tecrübe kazanıp maç temposuna uyum sağlayabilmesi için önümüzdeki sezon Sevilla'ya kiralanması beklenen Arda Güler'in de ikna olduğu öğrenildi. Real Madrid yönetimiyle yaptığı toplantı sonrası bu kararı veren Arda Güler, takıma döndükten sonra ilk 11 sözü aldı.

HER MAÇTA OYNAYACAK

Sevilla'ya kiralanmayı kabul eden Arda Güler'in tek şartı Sevilla'da da her maçta oynayabilmek. Bu talebi de olumlu karşılanan Arda'nın sezon sonunda Sevilla'ya kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.





