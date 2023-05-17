Arda Güler'in yerine Avrupa'yı kasıp kavuran Japon golcü! Sezon sonu bedavaya imza atma şansına sahip...

Fenerbahçe'de son haftalarda Arda Güler yükselişi yaşanıyordu. Jorge Jesus'un 11'de forma şansı verdiği Arda Güler için Avrupa'nın birçok kulübü sıraya girmiş durumda. Performansının etkilenmemesi için görüşmeleri sezon sonuna bırakan Arda Güler'in ailesi, sezon sonunda nihai kararını verecek.

ARDA GÜLER GİDERSE, İLK İSİM BELLİ

Arda Güler'in satışı durumunda, Japon oyuncu Kamada ile görüşmeler başlayacak. Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen ve piyasa değeri 30 milyon euro olan Japon futbolcu için girişimlere şimdiden başlayan sarı-lacivertliler, Arda'nın ayrılma ihtimaline göre bu ismi değerlendirmeye alacak.

SEZON SONU BEDAVA

Sözleşmesi sezon sonunda biten Daichi Kamada için birçok Avrupa kulübü şimdiden sıraya girmiş durumda. Bonservis ücreti ödenmeden takıma katılabilecek oyuncu için Türkiye'den Fenerbahçe'nin ön sıralarda olduğu öğrenildi.



