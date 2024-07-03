Arda Güler kafayı Ronaldo'nun rekorlarına taktı! Avusturya maçında yine kırdı...

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler adını bir üst tura yazdırdı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

ARDA GÜLER YİNE TARİHE GEÇTİ

Arda Güler, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu.

DAHA ÖNCE RONALDO'YU GEÇMİŞTİ

Arda Güler, Avrupa Şampiyonası ilk maçımızda karşılaştığımız Gürcistan karşılaşmasında da fileleri havalandırarak, Ronaldo'ya ait olan rekoru kırmıştı. Arda, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.





