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Arda Güler kafayı Ronaldo'nun rekorlarına taktı! Avusturya maçında yine kırdı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.07.2024 00:48
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A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale kaldı. Maçı 1 asistle tamamlayan Arda Güler, futbol tarihine geçmeyi başardı.

Arda Güler kafayı Ronaldo'nun rekorlarına taktı! Avusturya maçında yine kırdı...

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda A Milli Futbol Takımı, Leipzig Stadyumu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan milliler adını bir üst tura yazdırdı. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3. kez çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

ARDA GÜLER YİNE TARİHE GEÇTİ

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Arda Güler, Wayne Rooney ve Cristiano Ronaldo'nun ardından Avrupa Şampiyonaları tarihinde hem gol hem de asist yapan 20 yaş altındaki ilk futbolcu oldu.

DAHA ÖNCE RONALDO'YU GEÇMİŞTİ

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Arda Güler, Avrupa Şampiyonası ilk maçımızda karşılaştığımız Gürcistan karşılaşmasında da fileleri havalandırarak, Ronaldo'ya ait olan rekoru kırmıştı. Arda, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olmuştu.

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Arda Güler euro 2024 ronaldo
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